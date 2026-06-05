Mathew Baker Cetak Sejarah jadi Debutan Termuda Timnas Indonesia

JawaPos.com - Mathew Baker resmi mencetak sejarah. Pemain Melbourne City itu mencatatkan rekor sebagai pemain debutan termuda Timnas Indonesia.

Mathew Baker mencatatkan debutnya bersama skuad senior Timnas Indonesia dalam laga melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (5/6/2026) malam WIB. Pemain berusia 17 tahun itu masuk di menit ke-79 dengan menggantikan Rizky Ridho.

Debut Mathew Baker bersama Timnas Indonesia pun berujung manis. Skuad Garuda menang telak 3-0 atas Oman berkat gol yang dicetak Justin Hubner (12’), Ole Romeny (27’), dan Ragnar Oratmangoen (76’).

Selain mengukir debut manis, Mathew Baker sukses mematahnkan rekor sejarah sebagai debutan termuda Timnas Indonesia. Pemain Melbourne City itu mencatatkan debut malam ini tepat di usia 17 tahun 23 hari.

Mathew Baker memecahkan rekor yang dimiliki Arkhan Kaka. Pemain Persis Solo itu sebelumnya menyandang status sebagai debutan termuda Timnas Indonesia cukup lama.

Arkhan Kaka mencatatkan debut bersama skuad senior Timnas Indonesia di usia 17 tahun 3 bulan 7 hari. Dia menandakan debutnya ketika Timnas Indonesia melawan Myanmar di Piala AFF 2024 pada 12 September 2024.

Selain itu, pertandingan melawan Oman malam hari ini tidak hanya mencatatkan sejarah bagi Mathew Baker. Timnas Indonesia juga mengukir sejarah atas kemenangan telak tersebut.

Pasalnya, Timnas Indonesia akhirnya menyudahi kutukan tidak pernah menang melawan Oman selama 38 tahun. Terakhir kali, Skuad Garuda menang atas tim berjuluk Al-Ahmar itu dengan skor 3-0 di ajang King’s Cup pada 18 Januari 1988.