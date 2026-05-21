Adaptasi Cepat di Persija, Paulo Ricardo dan Jean Mota Akui Jatuh Hati pada Jakarta

Bek Persija Paulo Ricardo. (istimewa)
JawaPos.com - Perjalanan Paulo Ricardo dan Jean Mota bersama Persija Jakarta pada putaran kedua BRI Super League 2025/26 meninggalkan kesan positif. Meski baru bergabung di tengah musim, keduanya mampu beradaptasi dengan cepat dan mulai menjadi bagian penting dalam permainan Macan Kemayoran.
Datang ke kompetisi baru tentu bukan situasi yang mudah bagi pemain asing. Paulo Ricardo dan Jean Mota harus menyesuaikan diri dengan atmosfer sepak bola Indonesia, lingkungan baru, hingga tekanan besar dari suporter Persija yang dikenal memiliki ekspektasi tinggi terhadap tim kesayangannya.
Namun perlahan, keduanya mampu menunjukkan kontribusi di lapangan. Paulo Ricardo yang bermain di lini belakang sudah tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak satu gol. Sementara Jean Mota mencatatkan 11 penampilan dengan torehan satu gol dan dua assist.
Penampilan konsisten mereka membuat proses adaptasi berjalan lebih lancar. Tidak hanya di dalam lapangan, Paulo dan Mota juga mulai merasa nyaman dengan kehidupan di Jakarta dan atmosfer di dalam klub.
Paulo Ricardo mengaku senang dengan kesempatan yang diberikan Persija kepadanya pada musim ini. Bek asal Brasil itu bahkan berharap bisa melanjutkan karier bersama Macan Kemayoran musim depan.
Menurut Paulo, Persija menjadi tempat yang memberinya pengalaman positif selama berkarir di Indonesia. Dia merasa diterima dengan baik sejak pertama datang dan ingin terus menjadi bagian dari tim.
Hal serupa juga diungkapkan Jean Mota. Gelandang berusia 32 tahun itu menikmati tantangan baru yang dia rasakan selama bermain di Indonesia. Baginya, Persija bukan hanya klub besar, tetapi juga tempat yang membantunya beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru.
Mota menyebut pengalaman bermain di Indonesia menjadi salah satu momen berharga dalam perjalanan kariernya. Meski belum mengetahui keputusan soal masa depannya, dia berharap masih bisa melanjutkan perjalanan bersama Persija pada musim mendatang.
Kehadiran Paulo Ricardo dan Jean Mota pada bursa transfer putaran kedua memang memberi tambahan energi bagi Persija. Di tengah persaingan papan atas yang ketat, keduanya mampu menghadirkan stabilitas sekaligus pengalaman untuk membantu tim menjaga performa hingga akhir musim.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK