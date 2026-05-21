Adaptasi Cepat di Persija, Paulo Ricardo dan Jean Mota Akui Jatuh Hati pada Jakarta

JawaPos.com - Perjalanan Paulo Ricardo dan Jean Mota bersama Persija Jakarta pada putaran kedua BRI Super League 2025/26 meninggalkan kesan positif. Meski baru bergabung di tengah musim, keduanya mampu beradaptasi dengan cepat dan mulai menjadi bagian penting dalam permainan Macan Kemayoran.

Datang ke kompetisi baru tentu bukan situasi yang mudah bagi pemain asing. Paulo Ricardo dan Jean Mota harus menyesuaikan diri dengan atmosfer sepak bola Indonesia, lingkungan baru, hingga tekanan besar dari suporter Persija yang dikenal memiliki ekspektasi tinggi terhadap tim kesayangannya.

Namun perlahan, keduanya mampu menunjukkan kontribusi di lapangan. Paulo Ricardo yang bermain di lini belakang sudah tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak satu gol. Sementara Jean Mota mencatatkan 11 penampilan dengan torehan satu gol dan dua assist.

Penampilan konsisten mereka membuat proses adaptasi berjalan lebih lancar. Tidak hanya di dalam lapangan, Paulo dan Mota juga mulai merasa nyaman dengan kehidupan di Jakarta dan atmosfer di dalam klub.

Paulo Ricardo mengaku senang dengan kesempatan yang diberikan Persija kepadanya pada musim ini. Bek asal Brasil itu bahkan berharap bisa melanjutkan karier bersama Macan Kemayoran musim depan.

Menurut Paulo, Persija menjadi tempat yang memberinya pengalaman positif selama berkarir di Indonesia. Dia merasa diterima dengan baik sejak pertama datang dan ingin terus menjadi bagian dari tim.

Hal serupa juga diungkapkan Jean Mota. Gelandang berusia 32 tahun itu menikmati tantangan baru yang dia rasakan selama bermain di Indonesia. Baginya, Persija bukan hanya klub besar, tetapi juga tempat yang membantunya beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru.

Mota menyebut pengalaman bermain di Indonesia menjadi salah satu momen berharga dalam perjalanan kariernya. Meski belum mengetahui keputusan soal masa depannya, dia berharap masih bisa melanjutkan perjalanan bersama Persija pada musim mendatang.