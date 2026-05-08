Analisis Persipura Jayapura Gagal Promosi ke Super League, Walaupun Bermain di Tanah Papua

JawaPos.com - Persipura Jayapura gagal promosi ke Super League setelah kalah 0-1 dari Adhyaksa FC pada laga playoff Championship di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5). Gol tunggal Adilson Silva pada menit 45+1’ membuat Mutiara Hitam harus mengakhiri perjuangan mereka di kandang sendiri di hadapan publik Papua. Dukungan penuh suporter tuan rumah tak mampu menyelamatkan Persipura Jayapura dari kekalahan penting yang menentukan nasib mereka musim ini. Adhyaksa FC tampil disiplin sejak menit awal dan tidak memberikan banyak ruang kepada tuan rumah. Tim asuhan Ade Suhendra memilih bermain rapat sambil menunggu peluang lewat serangan balik cepat.

Strategi itu akhirnya membuahkan hasil pada injury time babak pertama. Adilson Silva sukses memanfaatkan peluang pada menit 45+1’ dan membuat Adhyaksa FC unggul 1-0 atas Persipura Jayapura.

Gol tersebut langsung mengejutkan publik Papua yang memenuhi stadion. Persipura Jayapura sebenarnya sempat menguasai bola lebih banyak, tetapi kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Pelatih Rahmad Darmawan terlihat beberapa kali memberikan instruksi agar pemain lebih tenang dalam menyusun serangan. Namun tekanan yang besar membuat permainan Persipura Jayapura sering terburu-buru ketika memasuki area pertahanan Adhyaksa FC.

Memasuki babak kedua, Persipura Jayapura langsung mengambil inisiatif menyerang. Gunansar Mandowen dan Jeam Kelly Sroyer berkali-kali mencoba menusuk dari sisi sayap untuk menciptakan peluang berbahaya.

Meski menguasai jalannya pertandingan, penyelesaian akhir menjadi masalah utama Mutiara Hitam. Beberapa peluang gagal dimaksimalkan karena sentuhan akhir yang kurang tenang di depan gawang lawan.

Adhyaksa FC memilih bertahan total demi menjaga keunggulan tipis mereka. Hampir seluruh pemain berada di area pertahanan sendiri untuk meredam tekanan tanpa henti dari Persipura Jayapura.

Kiper Jefri Wibowo Suliarno juga tampil solid sepanjang pertandingan. Penjaga gawang Adhyaksa FC itu beberapa kali mematahkan peluang yang berhasil diciptakan pemain Persipura Jayapura.

Situasi itu membuat frustrasi para pemain tuan rumah semakin terlihat menjelang akhir laga. Operan-operan cepat yang dibangun Persipura Jayapura kerap berakhir sia-sia karena rapatnya lini belakang lawan.