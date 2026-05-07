Andika Rachmansyah
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.36 WIB

Persib Bandung Dapat Julukan ‘Anak Papa Erick’, Padahal Lagi Mikir Keras Selamatkan Persis Solo

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmen tegas melawan rasisme di sepak bola Indonesia. (PSSI)

JawaPos.com - Ledekan ‘Anak Papa Erick’ kerap tertuju pada skuad Persib Bandung di jagat media sosial. Julukan tersebut disematkan karena skuad berjuluk Pangeran Biru itu disebut milik Erick Thohir.

Julukan seperti itu cukup ramai diperbincangkan di media sosial seiring dipindahkannya laga Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Duel klasik tersebut sedianya dimainkan di Jakarta pada Minggu (10/5/2026).

Namun, Persija Jakarta gagal memainkan laga kandangnya di Jakarta dalam duel sarat gengsi tersebut. I.League selaku operator liga memindahkan pertandingan bertajuk El Clasico itu ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan waktu kick-off pukul 15.30 WIB. Keputusan tersebut diambil karena pertimbangan keamanan.

Keputusan tersebut jelas membuat kecewa kelompok suporter Persija Jakarta, yakni Jakmania. Pasalnya, Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - lagi-lagi gagal menjamu Persib Bandung di Jakarta. Terakhir kali mereka menghadapi rivalnya di Ibu Kota terjadi pada 2019.

Yang menarik, nama Erick Thohir justru diseret-seret dalam polemik tersebut. Tak sedikit warganet yang berspekulasi kalau Ketum PSSI sekaligus Menpora RI itu sebagai sosok sukses di balik pindahnya lokasi duel laga klasik tersebut.

“Terima kasih papa Erick,” tulis akun @rak*** dalam kolom komentar instagram Persib Bandung.

“Semua karena Papah Erick,” tulis @ref****

“Papah Erick i love you,” tulis @ud***

Narasi seperti itu muncul karena Skuad Pangeran Biru ‘dicap’ takut untuk bermain di Jakarta. Sehingga, sosok Erick Thohir dianggap menjadi juru selamat agar Persib Bandung tidak bermain di Jakarta saat melawan Macan Kemayoran.

