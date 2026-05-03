Kabar Baik untuk Jakmania! Panpel Optimistis "El Clasico" Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Jakarta

JawaPos.com - Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija Jakarta, Tauhid Indrasjarief atau yang akrab disapa bung Ferry, optimistis duel klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung digelar di Jakarta. Kabar ini tentu menjadi kabar bahagia bagi Jakmania.

Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Namun hingga kini, nasib soal kandang Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- masih abu-abu, apakah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS).

Dalam situs resmi I.League selaku operator kompetisi, laga tersebut akan berlangsung di JIS. Namun lokasi tersebut masih belum pasti karena Panpel Persija Jakarta tengah mengupayakan duel klasik melawan Persib Bandung digelar di SUGBK.

Diketahui saat ini manajemen Persija Jakarta sedang berdiskusi dengan PSSI untuk menemukan titik terang. Sebab, Ferry menyebut PSSI meminta pihak GBK untuk melakukan perawatan rumput jelang dipakai Timnas Indonesia pada FIFA Matchday 2026, yang digelar pada 5 Juni mendatang.

“Kalau misalnya PSSI mengizinkan, kita main di GBK. Tapi kalau PSSI nggak mengizinkan, ya mau nggak mau kita main di JIS. Tim Persib harus terima. JIS dalam kondisi apapun,” kata Ferry saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, Minggu (3/5/2026).

Ferry mengaku keberatan jika Macan Kemayoran harus menjalani laga kandangnya di luar Jakarta. Namun, eks Ketua Jakmania itu yakin duel klasik kontra Persib Bandung tersebut tidak akan digelar di luar Jakarta.

“Iya, keberatan (main di luar Jakarta). Insyaallah, amin, amin, amin, main di Jakarta. Tinggal main di GBK atau di JIS. Hari Senin baru akan keluar keputusan,” tegas Ferry.

Lebih jauh, Ferry menjawab perihal kemungkinan terburuk Persija Jakarta tidak bisa memakai SUGBK dan JIS. Pria berusia 61 tahun itu tetap yakin Macan Kemayoran akan bermain di Jakarta, namun juga bakal menyiapkan skenario terburuk bila hasil akhirnya tidak sesuai harapan.

“Kalau Patriot nggak mungkin ya, karena kan kejadian yang beberapa tahun yang lalu itu Patriot udah menolak kalau pertandingan lawan Persib. Kalau Pakansari kan kemarin kena angin puting beliung. Jadi udah nggak bisa dipakai gitu,” papar Ferry.