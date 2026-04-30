Borneo FC On Fire! Konsistensi Jadi Kunci Kemenangan Bukti Mental Juara Pesut Etam

Borneo FC kalahkan Persik. Duel panas Borneo FC vs Persib Bandung di Stadion Segiri diprediksi menentukan arah persaingan gelar Super League. (Borneo FC)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang tiga poin penting dari lawatan ke markas Persik Kediri pada pekan ke-30 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion Brawijaya, Rabu (29/4) sore, Pesut Etam menang tipis 0-1 dalam laga yang berlangsung sulit sejak menit awal.
Pertandingan tidak berjalan mudah bagi Borneo FC. Persik Kediri tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri dan memanfaatkan kondisi lapangan yang licin akibat hujan.
Situasi tersebut membuat alur permainan kedua tim tidak stabil, bahkan Borneo FC sempat kesulitan mengembangkan strategi mereka di babak pertama.
Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, mengakui timnya tidak tampil sempurna pada awal laga. Menurutnya, ada beberapa kesalahpahaman dalam penerapan strategi yang membuat permainan tidak berjalan sesuai rencana.
“Kami sudah tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, apalagi dengan hujan yang membuat lapangan sangat licin. Di babak pertama kami mengalami beberapa kesulitan karena kesalahpahaman dalam strategi,” ujar Lefundes dikutip dari ileague.id.
Namun situasi berubah setelah turun minum. Evaluasi cepat yang dilakukan di ruang ganti menjadi titik balik permainan Borneo FC. Instruksi diperjelas, ritme permainan diperbaiki, dan para pemain kembali fokus pada rencana awal.
Hasilnya terlihat di babak kedua. Borneo FC berhasil mencetak gol melalui Koldo Obieta yang menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Setelah unggul, tim asal Samarinda itu lebih banyak bermain efektif dan menunggu momentum serangan balik.
Lefundes juga menyebut timnya sudah mengantisipasi perubahan gaya bermain Persik di babak kedua. Ia menilai lawan akan mengandalkan bola panjang ketika kesulitan membangun serangan dari bawah.
“Kami sudah mempersiapkan diri untuk itu, dan para pemain menjalankan tugasnya dengan baik,” tambahnya.
