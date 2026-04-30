Bhayangkara FC vs Persib Malam Ini: Link Live Streaming Duel Panas Perebutan Puncak Klasemen Super League

JawaPos.com - Pertandingan seru akan tersaji pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 ketika Bhayangkara FC menjamu Persib Bandung di laga pekan ke-30.

Duel ini dijadwalkan berlangsung malam ini dan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan karena berpengaruh langsung pada persaingan papan atas klasemen.

Persib Bandung datang dengan tekanan cukup besar. Tim asuhan Bojan Hodak itu tengah berupaya bangkit setelah dalam beberapa laga terakhir tidak tampil konsisten.

Bahkan posisi puncak klasemen yang sebelumnya mereka kuasai kini harus direbut oleh pesaing terdekat, Borneo FC.

Situasi ini membuat laga melawan Bhayangkara FC menjadi sangat penting. Kemenangan menjadi harga mati jika Maung Bandung ingin kembali menjaga peluang merebut posisi teratas.

Tambahan tiga poin juga akan membuat persaingan juara semakin ketat hingga pekan-pekan terakhir musim ini.

Di sisi lain, Bhayangkara FC tidak bisa dipandang sebelah mata. Meski performa mereka juga naik turun, bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan tersendiri.

Dukungan suporter diyakini bisa menambah motivasi para pemain untuk tampil maksimal menghadapi salah satu tim besar Indonesia tersebut.