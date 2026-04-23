Meski Persiapan Minim, Persik Kediri Tetap Percaya Diri Hadapi PSM Makassar di Parepare

JawaPos.com–Persik Kediri menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas PSM Makassar pada lanjutan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (23/4). Di tengah jadwal yang padat dan waktu persiapan yang minim, tim berjuluk Macan Putih tetap datang dengan optimisme tinggi untuk membawa pulang poin.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengakui timnya tidak memiliki waktu ideal untuk mempersiapkan pertandingan tandang kali ini. Selain waktu pemulihan pemain yang singkat usai laga sebelumnya, perjalanan panjang menuju Parepare juga cukup menguras tenaga skuadnya.

Meski begitu, pelatih asal Spanyol tersebut menegaskan kondisi itu tidak boleh dijadikan alasan. Dia ingin anak asuhnya tetap tampil kompetitif dan menjaga momentum positif yang baru saja diraih.

”Kami menyiapkan semuanya dalam waktu yang terbatas. Recovery pemain memang minim dan perjalanan ke Parepare cukup melelahkan. Tapi kami sepakat harus bisa mendapatkan poin dari pertandingan ini,” ujar Marcos Reina dikutip dari ileague.id.

Persik datang dengan modal bagus setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang pada pekan sebelumnya. Hasil itu memberi suntikan semangat bagi Hamra Hehanusa dan kawan-kawan dalam menghadapi sisa musim yang semakin ketat.

Marcos Reina juga memastikan dirinya membawa mayoritas pemain yang tampil saat mengalahkan Persita. Dia melihat motivasi para pemain meningkat setelah kemenangan tersebut dan berharap semangat itu kembali terlihat saat menghadapi PSM Makassar.

”Sebagian besar pemain yang kemarin menang kami bawa ke sini. Motivasi mereka sangat bagus dan kami ingin melanjutkan hasil positif,” ungkap Marcos Reina.

Saat ini Persik Kediri berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 33 poin. Posisi tersebut belum sepenuhnya aman sehingga tambahan poin masih sangat penting untuk menjauh dari tekanan papan bawah.