Ketum PSSI Erick Thohir: Piala Presiden 2026 Bisa Gunakan Format Baru

JawaPos.com–Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Piala Presiden 2026, yang saat masih dipersiapkan, berpeluang menggunakan format baru yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya.

”Tadi Pak Ara (Maruarar Sirait, Ketua Steering Committe Piala Presiden 2025) punya komitmen, dan untuk Piala Presiden yang kedelapan ini sedang kita godok lagi,” kata Erick dilansir dari Antara setelah penutupan Piala Presiden 2025 di Jakarta.

”Tapi intinya kita juga mau semua gubernur, bupati harus berkontribusi ya, supaya sepak bola ini bisa terus bergelora. Mudah-mudahan dengan format ini juga nanti kita diskusikan lagi gitu,” tambah dia.

Tujuh Piala Presiden diikuti enam sampai 20 klub, yang terdiri atas klub-klub Liga 1, Liga 2, dan terbaru pada tahun lalu diikuti klub luar negeri. Format turnamen ini adalah semua klub memulai turnamen dari babak grup, lalu juara dan runner-up grup lolos ke babak gugur, mulai perempat final sampai final.

Piala Presiden 2025, yang menjadi edisi paling sedikit pesertanya, yaitu enam tim, dimainkan pada 6-13 Juli tahun lalu. Klub Thailand Port FC menjadi juara setelah mengalahkan Oxford United dalam final.

Erick juga menyinggung kemungkinan Piala Presiden 2026 tak digelar pada Juli seperti tahun lalu, karena tahun ini ada Piala Dunia 2026.

”Belum tahu karena memang kompleksitas tahun ini kan ada kejuaraan Piala Dunia,” ungkap Erick Thohir.

Erick mengungkapkan keikutsertaan dua klub luar negeri, Oxford dan Port, tahun lalu meninggalkan kesan yang positif.