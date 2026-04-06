Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury. (Dok Semen Padang)
JawaPos.com - Semen Padang FC harus kembali menelan hasil pahit usai kalah 0-2 dari Persib Bandung pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.
Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4) malam, Kabau Sirah gagal memanfaatkan peluang untuk mengamankan poin di kandang sendiri.
Dua gol kemenangan Persib masing-masing dicetak Ramon de Souza pada menit ke-32 dan 70. Hasil ini membuat tim tamu tampil lebih efektif dalam memaksimalkan peluang yang mereka miliki sepanjang pertandingan.
Baca Juga:Bojan Hodak Masih Tak Puas Meski Persib Bandung Unggul Segalanya saat Membungkam Tuan Rumah Semen Padang
Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, tak menutupi rasa kecewanya setelah laga berakhir. Ia meminta maaf kepada para suporter yang telah memberikan dukungan penuh, namun tim belum mampu memberikan hasil yang diharapkan.
“Saya minta maaf untuk para suporter dan masyarakat Padang karena kita tidak bisa mendapatkan tiga poin. Setiap pertandingan punya cerita berbeda, dan kita tahu kualitas Persib seperti apa,” ujar Imran dikutip dari ileague.id.
Meski kalah, Imran tetap memberikan apresiasi terhadap kerja keras para pemainnya. Ia menilai timnya sudah menunjukkan semangat juang tinggi dan mampu menciptakan sejumlah peluang, meski belum berbuah gol.
“Saya bangga dengan perjuangan pemain. Ini pertandingan yang tidak mudah, tapi mereka sudah berusaha keras untuk menciptakan peluang,” tambahnya.
Namun, masalah klasik kembali menjadi sorotan, yakni penyelesaian akhir yang belum maksimal.
Beberapa peluang emas yang didapatkan gagal dikonversi menjadi gol, yang pada akhirnya menjadi pembeda dalam laga ini.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven