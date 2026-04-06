Andre Rizal Hanafi
06 April 2026, 21.40 WIB

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury. (Dok Semen Padang) - Image

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury. (Dok Semen Padang)

JawaPos.com - Semen Padang FC harus kembali menelan hasil pahit usai kalah 0-2 dari Persib Bandung pada pekan ke-26 Super League 2025/2026.

Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4) malam, Kabau Sirah gagal memanfaatkan peluang untuk mengamankan poin di kandang sendiri.

Dua gol kemenangan Persib masing-masing dicetak Ramon de Souza pada menit ke-32 dan 70. Hasil ini membuat tim tamu tampil lebih efektif dalam memaksimalkan peluang yang mereka miliki sepanjang pertandingan.

Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, tak menutupi rasa kecewanya setelah laga berakhir. Ia meminta maaf kepada para suporter yang telah memberikan dukungan penuh, namun tim belum mampu memberikan hasil yang diharapkan.

“Saya minta maaf untuk para suporter dan masyarakat Padang karena kita tidak bisa mendapatkan tiga poin. Setiap pertandingan punya cerita berbeda, dan kita tahu kualitas Persib seperti apa,” ujar Imran dikutip dari ileague.id.

Meski kalah, Imran tetap memberikan apresiasi terhadap kerja keras para pemainnya. Ia menilai timnya sudah menunjukkan semangat juang tinggi dan mampu menciptakan sejumlah peluang, meski belum berbuah gol.

“Saya bangga dengan perjuangan pemain. Ini pertandingan yang tidak mudah, tapi mereka sudah berusaha keras untuk menciptakan peluang,” tambahnya.

Namun, masalah klasik kembali menjadi sorotan, yakni penyelesaian akhir yang belum maksimal.

Beberapa peluang emas yang didapatkan gagal dikonversi menjadi gol, yang pada akhirnya menjadi pembeda dalam laga ini.

