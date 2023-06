Sempat Tertinggal 0-3, Green Force Akhirnya Menang Dramatis atas Persis Solo  

JawaPos.com-Semangat juang para pemain Persebaya Surabaya patut diacungi jempol. Kendati dalam kondisi terjepit, mereka menolak untuk menyerah. Itu tampak dalam laga uji coba melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (24/6). Dalam pertandingan tersebut, tim yang dilatih oleh Aji Santoso itu sempat tertinggal 0-3 pada babak pertama. Namun, Persebaya mampu come back, dan akhirnya menang dengan skor 4-3 atas Persis.

Babak pertama memang sepenuhnya milik Persis. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu sangat perkasa menggempur pertahanan Persebaya yang pada first half banyak diisi oleh pemain lapis kedua. Hasilnya, gawang Persebaya diberondong langsung tiga gol yang dicetak Persis disumbangkan oleh Ramadhan Sananta di menit ke-27, lalu Fernando Rodriguez di menit ke-26’, dan Moussa Sidibe di menit ke-42.

Kalah telak di babak pertama, alih-alih kena mental, para pemain Persebaya justru terbakar semangatnya untuk meraih kemenangan. Terbukti, Persebaya mampu mencetak empat gol yang membuat suporter tuan rumah terdiam. Namun di babak kedua semua berubah drastis, dan petaka tak bisa dihindari. Semua berawal saat laga babak kedua baru berjalan lima menit. Bek kanan Persis Gavin Kwan mendapat kartu kuning keduanya.

Dia bersitegang dengan Reva Adi yang juga harus ke luar lapangan lebih cepat oleh wasit. Hilangnya Gavin membuat lini pertahanan Persis jadi kropos. Koordinasi Bardanca dan Jaimerson Xavier kurang klop di posisi bek tengah. Eky Taufik di sektor bek kiri juga sering telah kembali ke posisinya, karena terlalu maju untuk menyerang. Ini membuat serangan balik Persebaya selalu membahayakan lini pertahanan Persis.

Ini terbukti satu menit setelah Gavin keluar, Green Force -julukan Persebaya- langsung membuka kran golnya. Tak main-main, empat gol beruntun langsung dicetak oleh Persebaya. Yakni lewat dua gol Iqbal di menit ke-52 dan 59. Dua gol lainnya tercipta dari kaki Toni Firmansyah di menit ke-80, dan gol bunuh diri Arif Budiono di menit ke-84, yang salah menghalau gocekan Ferdinand Sinaga yang sudah one on one dengan kiper Persis Gianluca Pandeynuwu. Hingga pertandingan berakhir, kemenangan ada di tangan Persebaya Surabaya.

Laga uji coba itu bisa jadi preview laga sebenarnya kedua tim di Liga 1 musim ini. Sebab, pada 1 Juli nanti, di tempat yang sama, kedua tim akan kembali bersua pada pekan perdana kompetisi teratas liga sepak bola di Indonesia tersebut. (Radar Solo)