JawaPos.com - Derbi Merseyside antara Everton dan Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris 2026/2027 berakhir imbang dengan skor 1-1 di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Minggu (29/11).

Dikutip dari laman Liga Inggris seperti dilansir dari Antara, Liverpool lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Dominik Szoboszlai (5'). Everton berhasil menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri bek The Reds, Jeremie Frimpong (25').

Hasil imbang ini membuat Liverpool tetap menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, Everton berada di posisi kedelapan dengan raihan 17 poin.

Liverpool langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim tamu berhasil unggul ketika laga baru berjalan lima menit melalui aksi Szoboszlai.

Gelandang asal Hungaria itu menyambar bola muntah di tepi kotak penalti dengan tembakan setengah voli mendatar.

Sebelumnya, bola hasil sapuan kurang sempurna Jake O'Brien jatuh ke kaki Florian Wirtz sebelum diteruskan kepada Szoboszlai.

Sepakan Szoboszlai meluncur ke sudut kiri bawah gawang Jordan Pickford dan membawa Liverpool unggul 1-0.

Everton kemudian merespons dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-25.

Berawal dari tendangan bebas di sisi kanan, Kiernan Dewsbury-Hall mengirimkan bola ke kotak penalti Liverpool hingga menciptakan kemelut di depan gawang.

Frimpong berusaha menghalau bola, tetapi sentuhannya justru membuat si kulit bundar masuk ke gawang sendiri.

Alisson Becker tidak mampu mengantisipasi bola tersebut sehingga skor berubah menjadi 1-1.

Liverpool hampir kembali memimpin pada menit ke-36. Frimpong mengirimkan umpan matang dari sisi kanan ke area depan gawang Everton.

Alexander Isak yang berada sekitar 5,5 meter dari gawang mendapat kesempatan untuk menyelesaikan peluang tersebut. Namun, tembakannya justru melebar di sisi kanan tiang gawang.

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Skor 1-1 bertahan saat Everton dan Liverpool memasuki ruang ganti.

Memasuki babak kedua, Everton sempat mengancam gawang Liverpool pada menit ke-64.

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Dewsbury-Hall melepaskan tendangan voli, tetapi bola justru mengenai tubuh Thierno Barry yang berada di depan gawang Alisson.

Liverpool kemudian memperoleh peluang emas pada menit ke-81. Isak menerima umpan dari Wirtz di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan menggunakan kaki kiri.

Namun, sepakan penyerang asal Swedia tersebut masih terlalu lemah dan melenceng ke sisi kanan gawang Everton. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Derbi itu pun berakhir dengan skor 1-1. Everton dan Liverpool harus puas membawa pulang masing-masing satu poin.

Susunan 11 pertama kedua tim: Everton: Jordan Pickford; Jake O'Brien, Michael Keane, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; Hayden Hackney, James Garner; Tyler Dibling, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish; Thierno Barry.