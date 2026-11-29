JawaPos.com - Lautaro Martinez berharap Inter Milan terus tampil konsisten setelah mengalahkan Genoa di pekan ke-13 Liga Italia.

Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Minggu (29/11).

Performa Inter Milan sangat memuaskan bagi Lautaro Martinez saat mampu mengalahkan Genoa. Sang kapten ingin performa tersebut terus konsisten diperlihatkan.

"Hari ini kami menghadapi tim yang sedang bermain sangat baik, dengan pelatih yang saya sukai. Kami memainkan pertandingan dengan baik, dan kami berhasil mengontrol bola," terang Lautaro Martinez.

"Kami perlu mempertahankan ini dari waktu ke waktu," kata Lautaro Martinez yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Minggu (29/11).

Satu gol dicetak Lautaro Martinez pada menit ke-29 dan memberikan assist untuk gol Marcus Thuram.

Bagi penyerang timnas Argentina tersebut, kerja samanya dengan Marcus Thuram terjalin dengan baik.

"Kami bekerja sama dengan baik. Saya sangat menghargai dia; dia kebalikan dari saya, selalu tersenyum," ujar Lautaro Martinez.

"Dia sangat positif. Dia telah mengambil tanggung jawab; saya sudah banyak berbicara dengannya tentang hal itu," lanjut Lautaro Martinez.

Selama bermain 59 menit, Martinez tidak banyak melakukan ancaman ke gawang Genoa. Melansir Fotmob, dia hanya melepaskan satu tendangan yang langsung menjadi gol.

Dari sisi kreativitas, Martinez melakukan dua kreasi peluang. Penyerang 29 tahun tersebut juga menciptakan satu assist untuk gol Marcus Thuram.