JawaPos.com - Jose Mourinho memberi tanggapan atas kartu merah Jude Bellingham usai Real Madrid takluk 1-2 dari Deportivo Alaves pada Minggu (29/11).

Jose Mourinho berpendapat bahwa momen saat Bellingham dijatuhkan semestinya menghasilkan penalti bagi timnya.

Jose Mourinho mengaku sempat meragukan situasi itu ketika memantaunya lewat iPad dari bangku cadangan.

Namun, setelah Bellingham menyatakan dirinya terkena kontak dan seharusnya diberi penalti, Mourinho pun pilih mempercayai penilaian sang gelandang.

“Saya melihatnya dari bangku cadangan melalui iPad dan situasinya tampak meragukan. Namun, Jude mengatakan itu penalti dan dia mengatakan hal itu setelah pertandingan," papar Jose Mourinho.

"Ketika pemain mengatakan setelah pertandingan bahwa itu adalah penalti, bahwa ia sempat disentuh, maka saya harus mempercayai pemain itu,” kata Mourinho.

Pelatih asal Portugal itu juga mengkritik kinerja wasit. Mourinho menyinggung sejumlah keputusan yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan, termasuk pelanggaran terhadap pemain.

Mourinho menyebut insiden yang melibatkan Kylian Mbappe ketika pemain lawan menariknya dalam situasi serangan balik.

Menurut dia, pelanggaran itu seharusnya menghasilkan kartu kuning, tetapi wasit tidak memberikan hukuman itu.

“Dalam situasi serangan balik yang jelas yang melibatkan Mbappe, pemain lawan mencengkeramnya layaknya dalam olahraga rugbi, tetapi tidak ada kartu kuning yang diberikan," ujar Jose Maurinho.

"Tentu saja saya kesal, saya sama sekali tidak puas dengan kinerja wasit itu,” kata Mourinho.

Mourinho juga menyindir wasit yang menurutnya kontroversial terakait keputusan terhadap sejumlah pemain bintang dalam beberapa musim terakhir.

“Mari kita lihat siapa yang akan dia keluarkan musim depan, karena dua musim lalu korbannya adalah Mbappe, musim lalu kalau tidak salah Vini Junior, musim ini Bellingham, mari kita lihat apakah musim depan giliran Courtois,” ujar Mourinho.

Mourinho bahkan menilai wasit Cesar Soto Grado suka menunjukkan kekuasaannya dan memamerkan bahwa dirinya sosok yang hebat.

“Menurut saya, wasit ini senang menunjukkan kekuasaannya, suka pamer seolah-olah dirinya adalah sosok fenomenal, begitu saja,” kata Mourinho.

Meski kecewa, Mourinho tidak ingin menjadikan wasit sebagai alasan utama timnya kehilangan poin.

Dia menegaskan tanggung jawab atas hasil pertandingan tetap berada di tangannya sebagai pelatih.