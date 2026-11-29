JawaPos.com - Club Brugge KV akan bertandang ke markas Standard Liege dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Belgia 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maurice Dufrasne, Senin (30/11) pukul 00.30 WIB.

Club Brugge datang dengan ambisi membawa pulang tiga poin demi menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Sementara itu, Standard Liege berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisinya.

Club Brugge menempati peringkat kedua klasemen dengan koleksi 31 poin dari 12 pertandingan. Mereka mencatatkan 10 kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan utama tim tamu. Club Brugge sudah mencetak 32 gol dan hanya kebobolan 10 kali.

Catatan tersebut menunjukkan keseimbangan permainan mereka, baik ketika membangun serangan maupun menjaga pertahanan.

Di sisi lain, Standard Liege berada di peringkat ketujuh dengan 18 poin. Dari 12 pertandingan, mereka mengoleksi lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan.

Tuan rumah sudah mencetak 20 gol, tetapi juga kebobolan 17 kali.

Meski secara statistik masih berada di bawah calon lawannya, Standard Liège memiliki modal positif.

Dukungan suporter di Stadion Maurice Dufrasne juga bisa menjadi tambahan motivasi bagi Standard Liege.

Namun, Club Brugge memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Nicolo Tresoldi tampil tajam dengan koleksi 10 gol di kompetisi liga.

Dia akan mendapat dukungan dari Hans Vanaken yang memiliki kemampuan mengatur serangan serta Carlos Forbs dengan kecepatannya di sektor sayap.

Rekor pertemuan juga memberikan gambaran bahwa pertandingan ini berpotensi berlangsung menarik.

Dalam pertemuan terakhir pada 8 Februari 2026, Club Brugge berhasil mengalahkan Standard Liège dengan skor telak 3-0.

Standard Liège tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukungnya sendiri. Mereka kemungkinan akan bermain lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik.

Meski demikian, kualitas skuad dan konsistensi permainan membuat Club Brugge lebih diunggulkan.

Tim tamu diprediksi mampu mengendalikan pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang.

Standard Liege berpeluang memberikan perlawanan, tetapi Club Brugge memiliki modal lebih kuat untuk membawa pulang kemenangan.