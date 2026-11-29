JawaPos.com - Atletico Mineiro akan menghadapi Vasco da Gama pada pekan ke-37 Campeonato Brasileiro Serie A 2026 di Arena MRV, Belo Horizonte, Senin (30/11) pukul 05.30 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Atletico Mineiro ingin mengamankan posisi di papan atas sekaligus menjaga peluang tampil di Copa Libertadores musim depan.

Sementara itu, Vasco da Gama masih berusaha memperbaiki posisi klasemen demi membuka kesempatan tampil di kompetisi antarklub Amerika Selatan.

Atletico Mineiro saat ini menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 52 poin. Mereka memiliki keunggulan lima angka atas Vasco da Gama yang berada di posisi ke-11 dengan 47 poin.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Atlético Mineiro. Selain memiliki catatan pertemuan yang lebih baik, Galo juga punya pengalaman menghadapi tekanan.

Dalam pertemuan pertama musim ini, Atlético Mineiro berhasil mengalahkan Vasco da Gama dengan skor 1-0. Hasil tersebut menjadi salah satu modal kepercayaan diri bagi tuan rumah.

Vasco da Gama justru datang dengan catatan yang cukup menarik.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan Vasco. Mereka bisa mengandalkan kecepatan Andrés Gómez serta pergerakan Mateo Colidio untuk menciptakan peluang melalui serangan balik.

Namun, persoalan di sektor pertahanan berpotensi menyulitkan tim tamu. Vasco memiliki catatan kebobolan 34 gol dalam 25 pertandingan tandang di Série A musim ini.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama ketika menghadapi tekanan Atlético Mineiro di Arena MRV.

Secara taktik, Atlético Mineiro kemungkinan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Penguasaan bola dan tekanan tinggi akan menjadi cara untuk memaksa Vasco lebih banyak bertahan.

Di sisi lain, Vasco berpeluang menunggu dan mengandalkan transisi cepat. Jika mampu memanfaatkan celah di belakang pertahanan tuan rumah, mereka tetap memiliki kesempatan mencuri gol.

Melihat kualitas skuad, keuntungan bermain kandang, serta catatan pertemuan, Atlético Mineiro lebih layak diunggulkan.

Namun, tren positif Vasco membuat pertandingan ini tetap berpotensi berlangsung ketat.