JawaPos.com - Olympique Lyonnais akan menjamu AS Monaco pada pekan ke-12 Ligue 1 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Groupama Stadium, Senin (30/11) pukul 02.45 WIB.

Lyon memiliki modal cukup baik untuk menghadapi laga ini, terutama karena performa kandang mereka yang sedang meningkat.

Lyon saat ini menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dari 11 pertandingan.

Les Gones mencatatkan enam kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Perubahan organisasi permainan di bawah arahan pelatih Vicens membuat mereka tampil lebih solid, khususnya ketika menjaga keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan.

Selain itu, Lyon berhasil memenangi tiga pertandingan kandang terakhir di Ligue 1.

Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Monaco yang justru sedang kesulitan menemukan konsistensi di kompetisi domestik.

Di sisi lain, AS Monaco berada di posisi kesembilan dengan raihan 17 poin. Mereka mengumpulkan empat kemenangan, lima hasil imbang, dan dua kekalahan.

Monaco belum mampu meraih kemenangan dalam enam laga terakhir Ligue 1.

Jika melihat statistik musim ini, Lyon memiliki keunggulan dalam produktivitas dan pertahanan. Mereka sudah mencetak 16 gol dan hanya kebobolan sembilan kali.

Sementara itu, Monaco mengoleksi 14 gol dengan catatan 12 kali kemasukan.

Lyon juga lebih baik dalam urusan clean sheet dengan lima kali tidak kebobolan, sedangkan Monaco baru mencatatkan dua clean sheet.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tuan rumah memiliki organisasi pertahanan yang lebih terjaga.

Dalam pertandingan nanti, Lyon diperkirakan mengandalkan Corentin Tolisso untuk mengatur permainan dari lini tengah.

Ernest Nuamah juga bisa menjadi ancaman melalui kecepatan dan pergerakannya dari sisi sayap.

Monaco kemungkinan lebih banyak mengandalkan serangan balik dengan Takumi Minamino sebagai penghubung antarlini dan Folarin Balogun di posisi penyerang.

Kecepatan transisi bisa menjadi senjata mereka untuk mengeksploitasi ruang di pertahanan tuan rumah.

Rekor pertemuan kedua tim juga cukup menarik. Dalam lima duel terakhir di Ligue 1, Monaco meraih tiga kemenangan, sedangkan Lyon menang dua kali.

Meski Monaco memiliki catatan pertemuan yang cukup baik, kondisi terkini membuat Lyon lebih layak diunggulkan.

Dukungan suporter di Groupama Stadium serta performa kandang yang konsisten menjadi keuntungan tersendiri bagi Les Gones.

Laga diperkirakan berlangsung ketat, tetapi Lyon memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin.