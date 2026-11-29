JawaPos.com - FC Twente akan bertandang ke markas N.E.C. Nijmegen dalam lanjutan pekan ke-14 Eredivisie 2026/2027 di Goffertstadion, Senin (30/11) pukul 02.00 WIB.

FC Twente datang dengan posisi lebih baik di klasemen dan performa yang cukup konsisten di kompetisi domestik.

FC Twente saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 27 poin dari 13 pertandingan. Mereka mencatatkan delapan kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.

Produktivitas lini serang juga menjadi salah satu kekuatan tim tamu dengan torehan 32 gol dan hanya kebobolan 13 kali.

Wout Weghorst menjadi pemain yang patut mendapat perhatian khusus. Penyerang tersebut sudah mengoleksi sembilan gol di Eredivisie musim ini.

Kehadirannya memberikan ancaman tersendiri bagi pertahanan NEC, terutama dalam situasi bola silang dan duel udara.

Di sisi lain, NEC Nijmegen masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 14 poin. Mereka baru meraih tiga kemenangan, lima hasil imbang, dan lima kekalahan.

Catatan kebobolan sebanyak 25 gol memperlihatkan bahwa lini pertahanan tuan rumah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah.

Meski begitu, NEC tetap memiliki alasan untuk percaya diri. Masalahnya, NEC belum pernah meraih kemenangan kandang di Eredivisie musim ini.

Dari tujuh pertandingan di Goffertstadion, mereka mencatatkan empat hasil imbang dan tiga kekalahan.

Dari catatan pertemuan, FC Twente memiliki keunggulan atas NEC.

Dalam 25 pertemuan terakhir, Twente mengoleksi 14 kemenangan, sedangkan NEC hanya enam kali menang dan lima pertandingan lainnya berakhir imbang.

Twente juga tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir melawan NEC.

Melihat perbedaan posisi klasemen, produktivitas gol, serta kondisi pertahanan kedua tim, FC Twente memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.