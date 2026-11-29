JawaPos.com - Borussia Dortmund akan menjamu Bayer Leverkusen dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027. Pertandingan di Signal Iduna Park tersebut dijadwalkan berlangsung Senin (30/11/2026) pukul 01.30 WIB.

Dortmund berusaha mempertahankan posisi di puncak klasemen setelah bermain imbang 1-1 melawan Arsenal di Liga Champions. Sementara itu, Leverkusen datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Dortmund memiliki modal kuat untuk menghadapi pertandingan ini. Tim besutan Niko Kovac belum terkalahkan dalam 10 pertandingan Bundesliga musim ini, dengan catatan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.

Die Borussen juga tampil meyakinkan di hadapan pendukung sendiri. Mereka belum terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang di semua kompetisi sejak kalah dari Bayern Munchen pada Piala Super Jerman. Dalam periode tersebut, Dortmund meraih tujuh kemenangan dan satu hasil imbang.

Meski demikian, Leverkusen bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim besutan Carles Martinez Novell tersebut sedang berada dalam tren positif dan berambisi memperbaiki posisi di klasemen.

Dortmund baru saja bermain imbang 1-1 melawan Arsenal di Liga Champions. Dalam pertandingan di Emirates Stadium itu, Maximilian Beier mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-55 setelah Viktor Gyokeres membawa Arsenal unggul lebih dahulu pada menit ke-10.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Dortmund mampu bangkit ketika berada dalam tekanan. Namun, mereka tetap harus memperhatikan efektivitas permainan, terutama ketika menghadapi tim dengan kualitas serangan seperti Leverkusen.

Di sisi lain, Leverkusen juga memiliki modal positif dari kompetisi Eropa. Mereka mengalahkan Dinamo Zagreb dengan skor 2-0. Malik Tillman membuka keunggulan pada menit ke-10, sedangkan Jarell Quansah memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-45.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan Leverkusen. Patrik Schick merupakan ancaman utama bagi pertahanan Dortmund. Penyerang asal Republik Ceko itu sudah mencetak sembilan gol dalam 10 pertandingan Bundesliga musim ini.

Ibrahim Maza, Nathan Tella, dan Afonso Moreira juga bisa memberikan dukungan dari lini kedua. Kombinasi tersebut membuat Leverkusen memiliki beberapa opsi untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Dortmund sendiri memiliki catatan pertahanan terbaik di Bundesliga sejauh ini. Mereka baru kebobolan tujuh gol dalam 10 pertandingan. Kekuatan lini belakang tersebut menjadi salah satu alasan Die Borussen mampu bersaing di papan atas.

Jika melihat rekor pertemuan, Leverkusen memiliki catatan yang cukup merepotkan Dortmund. Tim tamu bahkan memenangi dua lawatan terakhir ke Signal Iduna Park dengan skor identik 1-0, termasuk pada pertemuan Bundesliga 11 April 2026 melalui gol Robert Andrich.

Untuk pertandingan kali ini, Dortmund diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1. Gregor Kobel akan mengawal gawang, dengan Joane Gadou, Waldemar Anton, dan Nico Schlotterbeck mengisi lini pertahanan.

Serhou Guirassy berpeluang kembali menjadi ujung tombak setelah tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Arsenal. Ia diperkirakan mendapat dukungan dari Maximilian Beier dan Konstantinos Karetsas.

Sementara itu, Leverkusen diprediksi memakai skema 4-2-3-1. Mark Flekken berada di bawah mistar, sedangkan Patrik Schick menjadi penyerang utama. Nathan Tella, Ibrahim Maza, dan Afonso Moreira berpeluang mengisi lini serang di belakangnya.

Dortmund diperkirakan mencoba mengambil inisiatif permainan sejak awal. Dukungan suporter serta rekor kandang yang kuat menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Namun, Leverkusen memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman melalui serangan cepat dan efektivitas penyelesaian akhir. Kehadiran Schick juga bisa menjadi ujian serius bagi pertahanan Dortmund.

Melihat performa kedua tim, Dortmund sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Keunggulan sebagai tuan rumah dan konsistensi di Bundesliga menjadi faktor pembeda. Meski begitu, Leverkusen tetap berpeluang mencetak gol dan membuat pertandingan berjalan ketat.