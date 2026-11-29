JawaPos.com - TSG Hoffenheim akan menjamu FC Augsburg pada pekan ke-11 Bundesliga 2026/2027. Pertandingan di PreZero Arena, Sinsheim, tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu (29/11/2026) pukul 23.30 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 12 poin dari 10 pertandingan. Hoffenheim dan Augsburg membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjauh dari persaingan di papan bawah klasemen.

Dengan perolehan poin yang sama, duel ini berpotensi berlangsung ketat. Namun, Hoffenheim memiliki modal berupa performa kandang yang cukup meyakinkan. Mereka juga baru saja meraih kemenangan 3-1 atas Sturm Graz di Liga Europa.

Tim besutan Christian Ilzer itu masih menunjukkan performa yang belum konsisten di Bundesliga. Hoffenheim mencatatkan empat kemenangan dan enam kekalahan dari 10 pertandingan. Mereka bahkan belum sekali pun meraih hasil imbang musim ini.

Meski begitu, kemenangan atas Sturm Graz bisa menjadi suntikan kepercayaan diri. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan kemenangan Hoffenheim menjadi empat pertandingan beruntun di kandang dalam semua kompetisi.

Di sisi lain, Augsburg juga datang dengan modal positif. Kemenangan 3-1 atas Mainz pada pekan sebelumnya mengakhiri rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan di Bundesliga.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan tim asuhan Manuel Baum tersebut. Augsburg telah mencetak 23 gol dari 10 pertandingan, lebih banyak dibandingkan Hoffenheim yang mengoleksi 16 gol.

Michael Gregoritsch dan Fabian Rieder menjadi dua pemain yang patut diwaspadai. Gregoritsch mencetak dua gol saat Augsburg mengalahkan Mainz, sedangkan Rieder berperan dalam membangun serangan tim.

Namun, performa tandang Augsburg masih menjadi persoalan. Mereka menelan kekalahan dalam tiga pertandingan tandang terakhir di Bundesliga. Catatan tersebut bisa menjadi keuntungan bagi Hoffenheim yang sedang membangun momentum di kandang.

Kedua tim juga menghadapi persoalan absensi pemain. Hoffenheim dipastikan kehilangan Ozan Kabak akibat sanksi kartu merah. Robin Hranac, Albian Hajdari, Valentin Gendrey, Nathan De Cat, dan Wouter Burger juga masuk daftar pemain yang tidak tersedia karena masalah kebugaran atau cedera.

Situasi itu membuat pilihan Christian Ilzer di sektor pertahanan semakin terbatas. Koki Machida menjadi salah satu opsi bek tengah yang masih bisa diandalkan untuk mengisi lini belakang.

Augsburg juga tidak bisa menurunkan sejumlah pemain penting. Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima, Noahkai Banks, Han-Noah Massengo, dan Steve Mounié masih harus menepi.

Selain masalah pemain, Augsburg juga tidak akan didampingi Manuel Baum dari tepi lapangan. Sang pelatih menerima kartu merah saat menghadapi Mainz dan harus menjalani hukuman larangan mendampingi tim.

Jika melihat rekor pertemuan, Hoffenheim memiliki keunggulan. Mereka mencatatkan 16 kemenangan dalam 30 pertemuan Bundesliga, sedangkan Augsburg baru enam kali menang. Hoffenheim juga tidak terkalahkan dalam enam duel liga terakhir melawan Augsburg.

Dengan kondisi kedua tim, pertandingan berpeluang berlangsung terbuka. Produktivitas Augsburg bisa menjadi ancaman, terlebih lini belakang Hoffenheim sedang kehilangan sejumlah pemain. Sebaliknya, rapuhnya pertahanan tim tamu dapat dimanfaatkan tuan rumah.

Hoffenheim diperkirakan lebih banyak mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan Tim Lemperle serta dukungan pemain-pemain kreatif di belakangnya. Sementara itu, Augsburg berpotensi memaksimalkan kecepatan serangan balik dan situasi bola mati.

Keuntungan bermain di kandang serta hasil positif di kompetisi Eropa membuat Hoffenheim sedikit lebih diunggulkan. Namun, Augsburg tetap memiliki potensi untuk mencetak gol melalui lini serangnya yang produktif.

Hoffenheim diprediksi mampu mengamankan tiga poin, meski pertandingan diperkirakan tidak berjalan mudah. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah menjadi salah satu hasil yang layak dipertimbangkan.