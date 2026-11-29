JawaPos.com - Davide Frattesi ingin Lazio terus meraih kemenangan setelah mengalahkan Torino di pekan ke-13 Liga Italia.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico Grande Torino, Minggu (29/11).

Lazio berhasil unggul menjelang babak pertama berakhir. Gustav Isaksen mencetak gol pada menit ke-42 dan disusul gol Oliver Provstgaard hanya dua menit berselang.

Meski Che Adams memperkecil kedudukan di menit ke-62, Lazio mampu mempertahankan keunggulan. Bagi Davide Frattesi, kemenangan yang diraih timnya menunjukkan kekuatan mental.

"Kesadaran lebih tinggi daripada di awal, ini adalah langkah penting. Dari mengatakan saya mungkin menang atau saya mungkin kalah menjadi tujuan untuk memenangkan semuanya, kami telah melakukan perubahan mental yang baik," kata Davide Frattesi yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Minggu (29/11).

Absennya Kenneth Taylor di lini tengah tidak terlalu berpengaruh pada permainan Lazio. Frattesi justru memberikan pujian kepada Fisayo Dele-Bashiru yang mampu bermain dengan baik.

"Dia pemain yang sangat kuat, dia sangat membantu. Tetapi mereka yang bermain hari ini, seperti Dele-Bashiru dan Pedraza, memainkan permainan yang hebat," terang Frattesi.

"Tanpa dia, permainan membangun serangan berkurang dan lebih banyak berlari; yang penting adalah mampu bermain tanpa pemain kunci. Saya mengalahkannya di akhir pertandingan, jadi saya merayakannya," ujar Frattesi.

Gelandang timnas Italia tersebut ingin Lazio terus meraih poin dalam persaingan gelar juara Liga Italia bersama Inter Milan, AS Roma, AC Milan, dan Como.

Frattesi hanya menantikan hasil di akhir musim nanti.

"Saya rasa mereka semua adalah tim yang mengincar gelar juara di awal musim, kita harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan kemudian lihat hasilnya. Kita tidak bisa membuat perhitungan," tandas Davide Frattesi.