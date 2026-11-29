JawaPos.com - FC Porto akan menghadapi Sporting CP pada pekan ke-12 Primeira Liga 2026/2027.

Pertandingan bertajuk O Clássico tersebut dijadwalkan berlangsung di Estádio do Dragão, Senin (30/11/2026) pukul 03.30 WIB.

Duel dua klub besar Portugal ini diperkirakan berlangsung ketat. Porto memiliki modal sempurna di kompetisi domestik.

Sedangkan Sporting datang dengan tren positif setelah menunjukkan perkembangan di bawah pelatih baru Paulo Fonseca.

Porto sejauh ini menjadi tim paling konsisten di Primeira Liga. Skuad asuhan Francesco Farioli berhasil menyapu bersih 11 pertandingan pertama dengan 33 poin.

Mereka juga memiliki catatan pertahanan yang cukup mengesankan setelah hanya kebobolan lima gol dan mencetak 27 gol.

Kepercayaan diri Porto semakin meningkat setelah meraih kemenangan 1-0 di markas Feyenoord pada pertandingan Liga Champions, 25 November lalu.

Hasil tersebut memperpanjang rangkaian kemenangan mereka menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

Selain performa keseluruhan, Estádio do Dragão juga menjadi salah satu kekuatan Porto. Mereka berhasil memenangkan lima pertandingan kandang terakhir di liga.

Dukungan suporter sendiri bisa menjadi faktor penting ketika menghadapi rival langsung dalam persaingan papan atas.

Di sisi lain, Sporting CP menempati peringkat ketiga dengan koleksi 24 poin. Mereka mencatatkan tujuh kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari 11 pertandingan liga.

Sporting juga sedang berada dalam periode positif. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Meski demikian, catatan pertemuan di Estádio do Dragão menjadi tantangan tersendiri bagi Sporting.

Mereka belum pernah menang dalam 10 kunjungan terakhir ke markas Porto di kompetisi liga, dengan rincian lima imbang dan lima kekalahan.

Melihat konsistensi sepanjang musim, Porto memiliki sedikit keuntungan untuk pertandingan ini. Pertahanan yang solid serta performa kandang membuat mereka lebih layak diunggulkan.

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Namun, Sporting tetap memiliki peluang mencuri poin jika mampu memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah.