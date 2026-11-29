JawaPos.com - Jose Mourinho mengklaim tidak seharusnya Real Madrid kehilangan poin saat menghadapi Deportivo Alaves pada Minggu (29/11).

Mourinho mengkritisi taktik Alaves yang sengaja melemparkan dua bola ke lapangan untuk memperlambat tempo permainan sehingga menyulitkan timnya.

Jose Mourinho menilai Alaves tampil dengan pendekatan defensif yang berbeda dibandingkan tim-tim lain yang sebelumnya menghadapi mereka.

Lawan menempatkan banyak pemain di area pertahanan dan berusaha memanfaatkan serangan balik setelah merebut bola.

Alaves tidak berupaya mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama.

Mereka lebih memilih mengirim bola langsung kepada pemain depan dan memanfaatkan kecepatan dua pemain sayap untuk melancarkan serangan balik.

Mourinho mengaku timnya mampu menguasai bola dan mengalirkannya melalui sejumlah operan, tetapi permainan itu tidak menghasilkan penetrasi yang cukup ke area penalti lawan.

“Kami menguasai bola, mengoper, tetapi tidak memiliki banyak penetrasi,” ujar Mourinho dikutip dari situs resmi klub.

Mourinho lalu menjelaskan alasan memasukkan Carlos Espi untuk menambah kehadiran pemain di kotak penalti.

Menurut dia, tim membutuhkan solusi agar penguasaan bola tidak hanya berlangsung di luar area pertahanan lawan.

“Kami melakukan operan dan mengalirkan bola, tetapi kami tidak mengisi area kotak penalti, dan menurut saya Espi bisa menjadi solusinya,” kata Mourinho.

Mourinho juga menjelaskan alasan pergantian Diomande.

“Pergantian Diomande dilakukan untuk menghadirkan lebar permainan di kedua sisi," terang Jose Mourinho.

"Namun, saat Anda memiliki Bernardo Silva dan Guler, dua pemain dengan karakteristik serupa yang berfokus pada penguasaan bola dan aliran bola, tim justru kesulitan menemukan ruang dan kurang memiliki kehadiran di dalam kotak penalti,” jelas dia.

Mourinho akhirnya mempertimbangkan untuk mengganti Arda Guler atau Vini Junior ketika memasukkan Espi.

Mourinho pun memilih mempertahankan Vini Junior di salah satu sisi lapangan dan Diomande di sisi lainnya agar tim memiliki lebih banyak ruang untuk menyerang.

“Penguasaan bola sangat mudah, tetapi sangat sulit untuk berkembang dan masuk ke kotak penalti,” kata Mourinho.

Mourinho menilai pendekatan Alaves yang berusaha memperlambat tempo permainan turut menyulitkan timnya untuk mendapatkan momentum.

Menurut Mourinho, strategi itu sudah diperkirakan sebelumnya. Timnya bahkan telah berlatih sehari sebelum pertandingan untuk menyesuaikan diri menghadapi lawan yang berusaha bertahan rapat.

Mourinho pun turut mengkritik sejumlah tindakan yang menurutnya mengganggu jalannya pertandingan.

Mourinho menyoroti adanya dua bola tambahan yang dilemparkan ke lapangan dari area bangku cadangan untuk menghentikan permainan.

“Dua kali mereka melemparkan bola kedua ke lapangan dari bangku cadangan. Pelakunya bukan Quique (Sanchez), jelas sekali bukan Quique, tetapi wasit bersikap sangat longgar terhadap kejadian itu maupun terhadap aturan lima detik," tandas Jose Mourinho.

"Mereka tahu betul cara untuk, istilahnya, memperlambat tempo permainan, mengurangi waktu bermain efektif, dan menyulitkan kami,” kata Mourinho.

Mourinho menganggap Alaves mampu mengurangi waktu bermain efektif sehingga membuat timnya semakin kesulitan membangun serangan.

“Satu-satunya hal yang benar-benar saya kritik, yang mana itu tindakan yang buruk, ialah pelemparan dua bola ke dalam lapangan untuk menghentikan permainan. Itu adalah hal yang sudah tidak dilakukan lagi dalam sepak bola,” ujar Jose Mourinho.

Meski demikian, Mourinho tetap memberikan apresiasi kepada pelatih Alaves Quique Sanchez atas pendekatan taktik yang diterapkan.

Mourinho juga mengakui lawan mampu menciptakan ancaman ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

“Selamat kepada Quique atas pendekatannya,” kata Mourinho.