JawaPos.com - Calvin Verdonk gagal membawa Lille meraih kemenangan melawan Le Mans di pekan ke-12 Liga Prancis.

Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Stade Marie-Marvingt, Minggu (29/11).

Pada laga melawan Le Mans, Calvin Verdonk tidak bermain sebagai starter. Dia baru bermain pada menit ke-71 dan mendapatkan rating 6,8 dari Fotmob.

Sayang, masuknya Calvin Verdonk tidak bisa membuat Lille memenangkan laga.

Di menit ke-88, Le Mans mampu unggul melalui gol yang dicetak Antoine Rabillard setelah Ayase Ueda menyamakan skor di menit ke-61.

Permainan tangguh sebenarnya mampu diperlihatkan Verdonk.

Bek timnas Indonesia tersebut mencatatkan tiga aksi bertahan dengan melakukan dua tekel dan satu intersep.

Dari sisi duel, Verdonk menunjukan angka yang cukup baik. Dia mampu memenangkan dua dari tiga duelnya di lapangan.

Bek 29 tahun tersebut belum memberikan kontribusi dalam penyerang selama bermain 19 menit.

Verdonk hanya melepaskan satu umpan silang akurat dan tidak mengkreasikan peluang.

Mengalami dua kekalahan beruntun, membuat Lille turun ke posisi keempat klasemen sementara Liga Prancis.