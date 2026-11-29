JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) memperpanjang tren kemenangan di Ligue 1 setelah menaklukkan Lorient 2-0 pada Minggu (29/11). Hasil itu membuat Les Parisiens semakin kokoh di puncak klasemen.

PSG melanjutkan dominasi mereka di Ligue 1 dengan meraih kemenangan kesembilan secara beruntun.

Les Parisiens berhasil mengamankan poin penuh untuk memperlebar jarak di puncak klasemen menjadi enam poin.

Senny Mayulu membuka keunggulan PSG pada menit ke-32.

Gol itu lahir setelah serangkaian kombinasi umpan apik yang diakhiri dengan penyelesaian dari sisi kanan serangan, melewati penjaga gawang Lorient.

Gol Mayulu terasa istimewa mengingat Lorient baru kebobolan 10 gol di Ligue 1 musim ini sebelum laga itu.

Meski musim lalu Lorient mampu menahan imbang PSG dalam dua pertemuan liga, kali ini tuan rumah tampil lebih dominan dan terus menekan sepanjang pertandingan.

Ousmane Dembele lalu memastikan kemenangan PSG lewat gol pada menit ke-67.

Pemain asal Prancis itu memanfaatkan umpan Mika Godts yang tampil merepotkan pertahanan Lorient melalui pergerakannya di sisi kiri.

Godts melewati sejumlah pemain sebelum mengirimkan bola kepada Dembele yang menyelesaikannya dengan baik.

Usai pertandingan, Luis Enrique menyebut Lorient sebagai lawan yang tidak mudah.

“Menurut saya, Lorient tidak datang ke sini hanya untuk bertahan. Mereka juga berusaha memainkan gaya permainan mereka sendiri dan menyulitkan kami,” ujar Enrique dikutip dari situs resmi klub.

Pelatih berusia 56 tahun itu pun mengaku puas dengan jalannya pertandingan.