JawaPos.com - Masa depan Graham Arnold sebagai pelatih timnas Irak belum menemui kepastian. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) menegaskan bahwa pelatih asal Australia tersebut masih terikat kontrak hingga 28 Februari 2027, tetapi belum mengambil keputusan mengenai kelanjutan tugasnya.

Pernyataan itu disampaikan untuk meredam spekulasi mengenai posisi Arnold setelah jadwal Piala Asia 2027 mengalami perubahan. Turnamen yang semula direncanakan berlangsung pada awal tahun depan tersebut disebut mengalami penundaan hingga Desember 2027.

Arnold sebelumnya menandatangani perpanjangan kontrak pada Agustus 2026. Kesepakatan itu diberikan setelah dia berhasil membawa Irak lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun.

Direktur Media IFA Mohamed Khalaf mengatakan federasi belum mengambil keputusan terkait staf kepelatihan tim nasional. Hal tersebut disampaikannya kepada Iraqi News Agency (INA).

"Persoalan staf kepelatihan tim nasional belum diputuskan," kata Khalaf.

Khalaf juga menegaskan bahwa IFA masih membuka berbagai kemungkinan apabila Arnold tidak melanjutkan tugasnya. Kandidat pengganti bisa berasal dari pelatih lokal, kawasan Arab, maupun luar negeri.

Situasi tersebut membuat masa depan Arnold menjadi perhatian, terlebih kontraknya hanya berlaku hingga akhir Februari 2027. Sementara itu, Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada Desember tahun yang sama.

Dilansir dari Reuters, Irak belum memiliki agenda pertandingan hingga Maret 2027. Penampilan terakhir mereka berlangsung dalam Basra International Tournament, dengan Irak harus puas menjadi runner-up setelah kalah bersaing dengan Iran.