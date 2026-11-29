JawaPos.com - Julian Alvarez mengaku sempat tidak menyadari tingkat kesulitan gol yang dicetaknya saat Atletico Madrid mengalahkan Elche dengan skor 3-2 pada pekan ke-14 Liga Spanyol 2026/2027. Penyerang asal Argentina itu baru menyadari golnya tidak mudah setelah melihat tayangan ulang pertandingan.

Laga yang berlangsung di Estadio Martinez Valero, Minggu (29/11/2026) dini hari WIB, menjadi panggung bagi Alvarez untuk menyumbangkan gol ketiga Atletico Madrid. Dia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-41 setelah memaksimalkan umpan Alex Baena.

Gol tersebut membawa Atletico unggul 3-1 sebelum Elche memperkecil ketertinggalan melalui Buba Sangare pada menit ke-48. Skor 3-2 akhirnya bertahan hingga pertandingan berakhir.

Alvarez secara khusus memberikan pujian kepada Baena yang menyuplai assist untuk golnya. Dia menilai kerja sama keduanya berjalan dengan sangat baik.

"Saya merasa hebat di semua level. Dalam permainan mencetak gol, Álex memberikan umpan yang sangat bagus kepada saya, hanya satu atau dua sentuhan lagi," kata Julian Alvarez yang dikutip dari Mundo Deportivo, Minggu (29/11/2026).

Menariknya, Alvarez mengaku tidak merasa kesulitan ketika mengeksekusi peluang tersebut. Namun, pandangannya berubah setelah melihat kembali proses gol melalui tayangan ulang.

"Di lapangan saya pikir itu lebih mudah, lalu saya melihat tayangan ulangnya dan menyadari itu tidak semudah yang saya bayangkan, tetapi untungnya bola masuk," pungkas Julian Alvarez.

Penyerang berusia 26 tahun itu tampil selama 90 menit dan menjadi salah satu ancaman utama bagi pertahanan Elche. Dia turut berkontribusi dalam kemenangan penting Atletico yang harus menghadapi tekanan tuan rumah pada babak kedua.