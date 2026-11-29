JawaPos.com - Keith Andrews mengaku bangga setelah membawa Brentford meraih kemenangan di Old Trafford. Hasil itu menjadi pencapaian bersejarah bagi klub.

Pasalnya, The Bees terakhir kali menang di markas Manchester United pada 13 Februari 1937 saat masih ditangani Harry Curtis.

“Harry Curtis adalah yang terakhir melakukannya, jadi saya berada di lingkungan yang sangat bagus! Ini hari yang istimewa. Saya sangat bangga dengan kelompok pemain ini dan keberanian yang kami tunjukkan,” kata Andrews dikutip dari situs resmi klub.

Menurut Andrews, kemenangan di Old Trafford menjadi momen penting bagi klub yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya sangat bangga dengan dari mana kami berasal dan perjalanan yang sedang kami jalani,” tutur dia.

“Saya mengatakannya di ruang ganti, ini hari yang sangat menyenangkan bagi Matt (Benham), pemilik kami. Menang di sini dengan cara seperti ini, melawan klub sepak bola raksasa, merupakan hari yang sangat menyenangkan,” lanjut Andrews.

Kemenangan Brentford terasa semakin berarti karena diraih pada laga kandang perdana Mauricio Pochettino bersama Manchester United.

Laga itu sangat dinantikan sehingga menyedot perhatian banyak pihak. Meskipun demikian, Andrews mengaku sudah mewanti-wanti para pemainnya agar tidak terpengaruh terhadap besarnya sorotan sebelum laga.

“Ada banyak pembicaraan seputar pertandingan ini karena merupakan laga kandang Mauricio. Saya sangat ingin kami tetap berfokus pada diri sendiri. Sebelas pemain melawan sebelas pemain, abaikan hal-hal lainnya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik,” kata Andrews.

Kemenangan Brentford di Old Trafford juga menjadi hasil yang mengejutkan jika melihat catatan kedua tim sebelum pertandingan.

Pasalnya, Manchester United sebelumnya memiliki catatan positif ketika menjamu Brentford. The Red Devils berhasil memenangi lima pertemuan kandang melawan The Bees di Premier League sebelum pertandingan ini.

Namun, Manchester United yang tengah terpuruk di zona degradasi musim ini bermain dengan rentetan hasil buruk.

Setan Merah tercatat telah kebobolan setidaknya dua gol dalam tujuh pertandingan beruntun.

Dilansir dari FotMob, catatan itu menjadi yang pertama bagi klub sejak 1977. Sebelumnya, Manchester United juga belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan kandang terakhir di Premier League.

Selain itu, usai melawan Sporting CP pada 26 November, Manchester United sempat mencatat kebobolan terbanyak di lima liga top Eropa dengan 36 gol di semua kompetisi.

Jumlah itu membengkak menjadi 40 gol setelah Setan Merah kalah 0-4 dari Brentford di Premier League pada Sabtu (28/11).

Sementara itu, Brentford sebenarnya juga datang dengan tren yang kurang baik.

Brentford tidak meraih kemenangan dalam 10 pertandingan tandang terakhir di Liga Inggris dan menjadi rentetan terpanjang klub sejak 2018.