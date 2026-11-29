Emil Audero Lakukan 5 Penyelamatan! Rayo Vallecano Sukses Kalahkan Real Betis
Emil Audero tampil impresif bersama Rayo Vallecano saat kalahkan Real Betis. (Dok. Rayo Vallecano)
JawaPos.com - Emil Audero bermain gemilang saat mengantarkan Rayo Vallecano meraih kemenangan melawan Real Betis di pekan ke-14 Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Estadio de la Cartuja, Minggu (28/11/2026).
Di posisi kiper, Emil Audero masih menjadi pilihan utama. Pada laga ini, dia bermain selama 90 menit dan mendapatkan rating tertinggi 8,5 dari Fotmob.
Rating tersebut memang menggambarkan performa apik Emil Audero sepanjang pertandingan. Statistik permainan mencatat, kiper Timnas Indonesia tersebut membuat lima penyelamatan.
Di babak pertama saja, Emil sudah membuat tiga aksi penyelamatan. Dia melakukan aksi tersebut pada menit ke-17, 39, dan 40 yang membuat gawang Rayo Vallecano tidak kebobolan.
Baca Juga:Prediksi Skor Real Betis vs Rayo Vallecano: Ujian Berat Emil Audero, Tuan Rumah Diunggulkan
Sementara di babak kedua, dua penyelamatan berhasil dilakukan Emil. Kiper 29 tahun tersebut melakukannya pada menit ke-50.
Aksi gemilang Emil Audero tersebut akhirnya berbuah manis untuk Rayo Vallecano. Mereka berhasil unggul pada menit ke-72 lewat gol dari Jorge de Frutos yang akhirnya menjadi gol satu-satunya di laga kali ini.
Bagi Emil, ini adalah clean sheet keduanya bersama Rayo Vallecano. Terakhir kali dia melakukan clean sheet adalah saat laga melawan Celta Vigo pada Oktober lalu.
Rayo Vallecano kini bertengger di posisi ke-13 klasemen sementara Liga Spanyol. Dengan koleksi 15 poin, tim asuhan Benat San Jose tersebut mencoba menjauh dari zona degradasi.
Tags
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!