JawaPos.com - Emil Audero bermain gemilang saat mengantarkan Rayo Vallecano meraih kemenangan melawan Real Betis di pekan ke-14 Liga Spanyol. Laga yang berakhir dengan skor tipis 1-0 tersebut dimainkan di Estadio de la Cartuja, Minggu (28/11/2026).

Di posisi kiper, Emil Audero masih menjadi pilihan utama. Pada laga ini, dia bermain selama 90 menit dan mendapatkan rating tertinggi 8,5 dari Fotmob.

Rating tersebut memang menggambarkan performa apik Emil Audero sepanjang pertandingan. Statistik permainan mencatat, kiper Timnas Indonesia tersebut membuat lima penyelamatan.

Di babak pertama saja, Emil sudah membuat tiga aksi penyelamatan. Dia melakukan aksi tersebut pada menit ke-17, 39, dan 40 yang membuat gawang Rayo Vallecano tidak kebobolan.

Sementara di babak kedua, dua penyelamatan berhasil dilakukan Emil. Kiper 29 tahun tersebut melakukannya pada menit ke-50.

Aksi gemilang Emil Audero tersebut akhirnya berbuah manis untuk Rayo Vallecano. Mereka berhasil unggul pada menit ke-72 lewat gol dari Jorge de Frutos yang akhirnya menjadi gol satu-satunya di laga kali ini.

Bagi Emil, ini adalah clean sheet keduanya bersama Rayo Vallecano. Terakhir kali dia melakukan clean sheet adalah saat laga melawan Celta Vigo pada Oktober lalu.