JawaPos.com - Youri Tielemans berharap pemain Manchester United tetap kompak setelah kekalahan melawan Brentford di pekan ke-12 Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 0-4 tersebut dimainkan di Old Trafford, Sabtu (28/11/2026).

Manchester United sebenarnya mengawali laga dengan percaya diri. Namun dua gol dari Callum Wilson, diakui Youri Tielemans membuat timnya tertekan.

"Ini berat, rasanya buruk datang ke sini dan kalah dalam pertandingan lalu pulang tanpa poin. Kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan menciptakan beberapa peluang, tetapi kami tidak mencetak gol, lalu kebobolan dan kami berada dalam posisi tertekan, mengejar ketertinggalan," kata Youri Tielemans yang dikutip laman resmi Manchester United, Minggu (29/11/2026).

Gelandang timnas Belgia tersebut juga memiliki peluang untuk mencetak gol yang masih membentur mistar gawang. Tielemans merasa Manchester United jauh dari keberuntungan.

"Di babak kedua, kami bermain bagus dan menciptakan beberapa peluang. Saya membentur mistar gawang, yang seharusnya bisa menjadi gol, tetapi saat ini keberuntungan belum berpihak kepada kami," lanjut Tielemans.

Sebenarnya mentalitas para pemain sudah membaik di ruang ganti, tapi ketika kebobolan mereka merasa sulit untuk bangkit. Kini, Tielemans berharap rekan setimnya tetap kompak.

"Mentalitas [dalam skuad] bagus, kami terus berjuang dan saling mendukung serta berusaha tetap positif. Pesan-pesan di ruang ganti bagus, tetapi sulit. Kami tidak bisa menunjukkannya di luar. Kadang-kadang kami menunjukkannya, tetapi begitu kebobolan, semuanya kembali ke nol lagi. Ini berat," ujar pemain 29 tahun tersebut.

"Yang terpenting, kita harus bersama. Masa-masa sulit, masa-masa indah, semoga itu segera terjadi untuk kita," pungkas Youri Tielemans.