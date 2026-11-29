JawaPos.com - Mauricio Pochettino mengaku situasi Manchester United sedang sulit setelah timnya menelan kekalahan telak 0-4 dari Brentford dalam pekan ke-12 Premier League di Old Trafford. Pochettino pun menyebut jadwal pertandingan yang padat musim ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim.

Dalam laga yang berlangsung pada Sabtu (28/11), Brentford langsung membuka keunggulan lewat Callum Wilson pada menit ke-19. Pemain asal Inggris itu lalu mencetak gol kedua 13 menit kemudian. Manchester United kesulitan merespons hingga akhirnya dua gol tambahan dari Kristoffer Ajer dan Kevin Schade memastikan kemenangan tim tamu.

Hasil itu menjadi pukulan bagi Manchester United yang sebelumnya juga mengalami kekalahan 0-4 dari Liverpool. Pochettino mengakui hasil pertandingan itu sulit diterima, tetapi sang pelatih meminta timnya tidak larut dalam kekecewaan.

“Kami bermain baik dalam 20 menit pertama, tetapi ketika kebobolan, kepercayaan diri kami dan para pemain berada dalam situasi sulit. Sulit mengatakan sesuatu ketika kalah 0-4,” kata Pochettino dikutip dari situs resmi klub.

Pochettino menyebut situasi tim saat ini merupakan kenyataan yang harus diterima. “Kita harus tetap bersatu, berupaya memperbaiki berbagai hal, dan melakukan peningkatan. Itulah kondisi dan kenyataan yang kita hadapi, tidak banyak yang bisa dikatakan. Situasi ini sudah kita ketahui sejak awal kedatangan kita, dan ini hanyalah masalah waktu,” kata Pochettino.

Menurutnya, jadwal pertandingan yang padat turut menjadi tantangan tersendiri. Manchester United harus memainkan tiga pertandingan dalam waktu kurang dari tujuh hari, sehingga pemulihan kondisi dan persiapan tim menjadi hal penting.

“Dalam waktu kurang dari tujuh hari, kami akan memainkan tiga pertandingan. Situasi ini memang selalu sulit, tetapi inilah kenyataannya sekarang dan kami tidak bisa mengubahnya,” ujar Pochettino.

“Satu-satunya cara bagi kami untuk merespons adalah melalui para pemain, dengan menunjukkan dukungan serta memperlihatkan kepada para penggemar bahwa kami pun merasa kecewa. Kami sedang menjalani musim yang sangat berat,” lanjutnya.

Pochettino juga mengaku memahami kemarahan dan kekecewaan suporter Manchester United setelah kalah di Old Trafford. “Kami membutuhkan suporter dan harus fokus kepada para pemain. Mereka perlu tampil dan bermain. Kami semua kecewa karena alasan yang berbeda dan setiap orang bisa memiliki pendapat berbeda mengenai situasi ini. Hal terpenting ialah memperbaiki keadaan,” ujarnya.

Menurut Pochettino, tim sebenarnya mampu mengendalikan pertandingan pada awal laga, tetapi situasi berubah ketika Brentford berhasil mencetak gol. “Kami lebih baik daripada Brentford pada awal pertandingan. Ketika kebobolan, kami sedang mengendalikan permainan. Namun, setelah kebobolan, situasinya menjadi sulit,” kata Pochettino.

Pelatih asal Argentina itu menilai kebobolan membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri dan mulai mengambil keputusan yang berdampak terhadap permainan. “Kami mencoba mencetak gol dan mulai mengambil beberapa keputusan yang berdampak terhadap kami. Kami harus membangun kepercayaan agar ketika kebobolan, kami tetap bermain dengan cara yang sama,” kata Pochettino.