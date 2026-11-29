JawaPos.com - Persaingan papan atas Serie A 2026/2027 akan menyajikan pertandingan menarik ketika Como menjamu Juventus pada pekan ke-13. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Senin (30/11/2026) dini hari WIB.

Pertandingan Como vs Juventus akan dimulai pukul 02.45 WIB. Kedua tim memiliki kepentingan besar untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang bersaing di zona Liga Champions.

Como memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Tim besutan Cesc Fabregas tersebut sedang menunjukkan performa menjanjikan, terutama ketika bermain di Sinigaglia.

Saat ini, Como berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 26 poin dari 12 pertandingan. Mereka unggul lima angka atas Juventus yang menempati posisi ketujuh dengan 21 poin.

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Kemenangan akan membuat Como semakin nyaman di papan atas. Sebaliknya, Juventus membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperkecil jarak sekaligus memperbaiki posisi mereka.

Como punya sejumlah alasan untuk percaya diri menghadapi pertandingan ini. I Lariani berhasil mencatatkan tiga kemenangan kandang secara beruntun dan tidak kebobolan dalam empat pertandingan terakhir di Sinigaglia.

Catatan pertahanan tersebut menjadi modal penting bagi Fabregas untuk menghadapi salah satu klub besar Italia. Sepanjang lima pertandingan kandang di liga musim ini, Como hanya kebobolan satu gol.

Kekuatan Como tidak hanya terletak pada pertahanan. Permainan kolektif yang dibangun Fabregas membuat mereka mampu mengembangkan serangan melalui penguasaan bola dan pergerakan antarlini.

Nico Paz diperkirakan kembali menjadi salah satu pemain penting dalam membangun kreativitas serangan. Kemampuannya mencari ruang dan memberikan umpan berbahaya bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Juventus.

Sementara itu, Anastasios Douvikas berpeluang mengisi posisi penyerang utama. Ketajamannya di depan gawang akan dibutuhkan untuk memaksimalkan peluang yang diperoleh tuan rumah.

Como juga datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Cagliari dengan skor 2-0 di Serie A. Mereka kemudian melanjutkan hasil positif melalui kemenangan 1-0 atas AEK Athens di kompetisi Eropa.

Meski demikian, Juventus bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk Bianconeri tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan setelah melewati periode yang kurang meyakinkan.

Dua kemenangan terakhir menjadi bukti bahwa Juventus memiliki potensi untuk kembali menemukan konsistensi. Mereka menghancurkan Venezia dengan skor 4-0 sebelum mengalahkan Omonia Nicosia dengan hasil 4-1.

Produktivitas tersebut menjadi modal berharga menjelang lawatan ke markas Como. Juventus memiliki sejumlah pemain berkualitas yang mampu memberikan perbedaan, termasuk Francisco Conceicao.

Kecepatan dan kemampuan Conceicao dalam melewati pemain lawan bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan rapat Como. Juventus juga perlu memanfaatkan pengalaman para pemainnya dalam menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi.

Fabregas tentu memahami bahwa menghadapi Juventus membutuhkan konsentrasi sepanjang pertandingan. Como tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan kandang, terlebih lawannya sedang memiliki kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan besar.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Como berpotensi lebih dominan dalam penguasaan bola, sedangkan Juventus bisa memanfaatkan transisi cepat untuk menciptakan peluang.

Keunggulan kandang membuat Como memiliki peluang cukup besar untuk mendapatkan hasil positif. Namun, kebangkitan Juventus menjadi faktor yang membuat pertandingan ini sulit diprediksi.