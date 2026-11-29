JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Monza pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Stadio Olimpico, Roma, Senin (30/11/2026) pukul 00.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan catatan positif sekaligus mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Roma memiliki modal cukup kuat menjelang pertandingan tersebut. Giallorossi sedang dalam tren empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan belum terkalahkan dalam 12 pertandingan Serie A musim ini.

Hasil imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions juga menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Gian Piero Gasperini. Meski gagal meraih kemenangan, Roma mampu menunjukkan kemampuan bersaing menghadapi salah satu klub kuat Eropa.

Perhatian utama tentu tertuju kepada Donyell Malen. Penyerang tersebut sedang menunjukkan ketajaman yang bisa menjadi masalah bagi lini belakang Monza.

Malen sebelumnya tampil luar biasa ketika Roma menghancurkan Parma dengan skor 5-1. Dalam pertandingan tersebut, dia mencetak empat gol. Ketajamannya kembali terlihat saat menghadapi PSG setelah berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui titik penalti.

Roma juga memiliki produktivitas serangan yang mengesankan. Mereka sudah mengoleksi 36 gol dari 12 pertandingan Serie A. Catatan tersebut memperlihatkan betapa berbahayanya lini depan Giallorossi ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Namun, Monza bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Ivan Juric datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Fiorentina pada pertandingan sebelumnya.

Gustavo Varela menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian. Penyerang tersebut mencetak dua gol dalam kemenangan atas Fiorentina, sementara Jay Robinson menyumbangkan satu gol lainnya.

Varela bahkan sudah mengoleksi 11 gol dari 11 penampilan di Serie A. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Monza mempunyai pemain yang cukup berbahaya untuk mengancam pertahanan Roma.

Meski demikian, persoalan konsistensi ketika bermain tandang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Monza. Mereka sebelumnya mengalami empat kekalahan beruntun dalam pertandingan tandang. Selain itu, Monza juga belum pernah menang dalam tiga kunjungan Serie A ke markas Roma.

Dari kondisi skuad, Roma diperkirakan belum bisa memainkan Lorenzo Pellegrini dan Devyne Rensch. Sementara itu, Monza kehilangan Michael Folorunsho, Yvan Maye, serta Cyril Ngonge. Matteo Pessina sudah kembali tersedia setelah sempat absen cukup lama pada awal musim.

Roma diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Mile Svilar sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Daniele Ghilardi, Evan Ndicka, dan Mario Hermoso. Bryan Cristante serta Manu Kone berpeluang menjadi pengatur permainan di lini tengah, sementara Paulo Dybala dan Rodrigo Mora mendukung Donyell Malen di lini depan.

Di kubu Monza, Demba Thiam diprediksi mengawal gawang. Gustavo Varela akan menjadi ujung tombak dengan dukungan Dany Mota dan Jay Robinson.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Roma lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Produktivitas gol, konsistensi permainan, serta keuntungan tampil di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Giallorossi.

Monza tetap berpeluang memberikan perlawanan melalui ketajaman Varela. Namun, menghadapi lini serang Roma yang sedang produktif tentu bukan pekerjaan mudah.