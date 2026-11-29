JawaPos.com - Pertandingan Sassuolo vs Napoli pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027 menjadi tantangan tersendiri bagi Jay Idzes. Bek Timnas Indonesia tersebut diperkirakan kembali menjadi andalan di lini belakang Sassuolo saat menjamu Napoli di Mapei Stadium, Citta del Tricolore, Minggu (29/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Jay Idzes berpotensi menghadapi tugas berat karena harus mengawal pergerakan Rasmus Hojlund. Penyerang asal Denmark itu menjadi salah satu tumpuan Napoli untuk membongkar pertahanan lawan. Dukungan dari pemain seperti Matteo Politano dan Noa Lang juga membuat lini serang tim tamu patut diwaspadai.

Sassuolo membutuhkan hasil positif untuk mengakhiri periode sulit yang sedang mereka alami. Tim berjuluk Neroverdi tersebut tercatat menelan enam kekalahan beruntun di kompetisi domestik. Kekalahan 0-2 dari Genoa pada pertandingan sebelumnya semakin memperburuk posisi mereka hingga terperosok ke zona degradasi.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Napoli tidak akan mudah. Apalagi, Sassuolo belum mampu mencatatkan clean sheet sepanjang musim ini. Konsistensi lini pertahanan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Roberto D'Aversa.

Jay Idzes diprediksi menempati posisi bek tengah bersama Sebastian Walukiewicz dan Fali Cande. Ketiganya harus menjaga koordinasi serta mengantisipasi serangan Napoli yang memiliki banyak pemain berkualitas.

Catatan pertemuan kedua tim juga menjadi tantangan tambahan bagi Sassuolo. Napoli berhasil memenangi tujuh pertemuan terakhir di Serie A dengan agregat gol mencolok, yakni 23-2. Statistik tersebut memperlihatkan dominasi Napoli ketika berhadapan dengan Neroverdi dalam beberapa musim terakhir.

Di sisi lain, Napoli datang dengan kepercayaan diri setelah melewati dua pertandingan dengan hasil cukup positif. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Manchester City di Liga Champions, sebelum mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Torino di Serie A.

Meski demikian, Napoli tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Kevin De Bruyne dipastikan absen karena mengalami kelelahan otot. Kehilangan gelandang asal Belgia tersebut tentu mengurangi pilihan pelatih Massimiliano Allegri dalam membangun serangan.

Peran di lini tengah diperkirakan akan lebih banyak bertumpu kepada Scott McTominay, Frank Anguissa, dan Billy Gilmour. Sementara itu, Rasmus Hojlund tetap menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi penyerang.

Sassuolo juga mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Cristian Volpato dan Darryl Bakola ke dalam pilihan pemain. Namun, mereka masih kehilangan Vasilije Adzic yang harus menjalani operasi akibat cedera lutut.

Roberto D'Aversa diperkirakan mengandalkan Domenico Berardi dan Armand Laurienté untuk memberikan ancaman dari sektor sayap. Keduanya diharapkan mampu memanfaatkan ruang di pertahanan Napoli sekaligus membantu Sassuolo menciptakan peluang.

Untuk susunan pemain, Sassuolo diprediksi menggunakan formasi 3-4-3 dengan Arijanet Muric sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Walukiewicz, Jay Idzes, dan Fali Cande. Sementara Berardi, Sebastiano Esposito, serta Laurienté menjadi andalan di lini depan.

Napoli diperkirakan tampil dengan formasi 3-5-1-1. Vanja Milinkovic-Savic menjaga gawang, sedangkan Hojlund menjadi ujung tombak dengan dukungan Noa Lang di belakangnya.

Sejumlah prediksi skor menempatkan Napoli sebagai tim yang lebih berpeluang membawa pulang tiga poin. Sports Mole memperkirakan pertandingan berakhir 2-1, Football Whispers menjagokan Napoli menang 2-0, sedangkan Forebet memprediksi kemenangan 3-1 untuk tim tamu.

Melihat perbedaan kualitas skuad, catatan pertemuan, serta kondisi terkini kedua tim, Napoli memang lebih diunggulkan. Namun, Sassuolo masih memiliki peluang memberikan kejutan jika mampu memperbaiki organisasi pertahanan.

Jay Idzes akan menjadi salah satu pemain yang menentukan kemampuan Sassuolo meredam serangan lawan. Jika mampu menjaga konsentrasi dan membatasi ruang gerak Hojlund, peluang tuan rumah untuk mendapatkan hasil positif tetap terbuka.