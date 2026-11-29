JawaPos.com – Arsenal akan menghadapi ujian penting saat menjamu Manchester City pada pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (29/11) pukul 23.30 WIB ini berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas klasemen.

The Gunners memiliki peluang memperlebar jarak dari para pesaingnya. Saat ini, Arsenal masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 28 poin. Mereka unggul enam angka dari Manchester City yang berada di posisi ketiga dengan 22 poin.

Kondisi kedua tim menjelang pertandingan juga cukup berbeda. Arsenal datang dengan kepercayaan diri setelah menunjukkan performa konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Sebaliknya, Manchester City justru sedang berusaha mengakhiri periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat laga terakhir di kompetisi domestik.

Tim asuhan Mikel Arteta memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan. Dari lima pertandingan Liga Inggris di Emirates Stadium musim ini, Arsenal selalu berhasil meraih kemenangan. Mereka juga mampu mencetak 10 gol dan hanya dua kali kebobolan.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Arsenal untuk menghadapi Manchester City. Meski begitu, Arteta tetap perlu memperhatikan sejumlah kelemahan timnya, terutama ketika sudah unggul lebih dahulu.

Arsenal sempat kehilangan keunggulan dalam pertandingan melawan Newcastle United dan Borussia Dortmund. Selain itu, produktivitas lini depan juga belum sepenuhnya memuaskan. Mereka baru mengemas 17 gol di Liga Inggris, jumlah terendah di antara enam tim teratas klasemen.

Situasi berbeda dialami Manchester City. Tim berjuluk The Citizens tersebut hanya mampu mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan terakhir Liga Inggris. Performa pertahanan mereka juga belum meyakinkan setelah kebobolan tujuh gol dalam tiga laga tandang terakhir.

Manchester City bahkan belum mampu mencatatkan clean sheet dalam 10 pertandingan terakhir. Kondisi ini tentu menjadi perhatian Enzo Maresca sebelum menghadapi salah satu tim dengan performa kandang terbaik di kompetisi.

Meski demikian, Arsenal tidak boleh menganggap remeh kekuatan lini serang City. Erling Haaland tetap menjadi ancaman utama meskipun penyerang asal Norwegia tersebut sedang mengalami penurunan produktivitas.

Haaland tercatat belum mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir Liga Inggris. Ia berpeluang menyamai catatan terburuknya di kompetisi tersebut apabila kembali gagal membobol gawang lawan.

Dari sisi komposisi pemain, Arsenal diperkirakan kembali mengandalkan David Raya di bawah mistar gawang. Kiper asal Spanyol tersebut sebelumnya mengalami cedera lengan kiri saat menghadapi Newcastle United, tetapi sudah kembali mengikuti sesi latihan.

Jika Raya belum cukup fit, Kepa Arrizabalaga berpeluang mendapatkan kesempatan tampil. Sementara itu, Manchester City dipastikan belum diperkuat Antoine Semenyo yang masih menjalani pemulihan cedera lutut.

Di lini depan, Haaland diprediksi tetap menjadi pilihan utama dengan dukungan Rayan Cherki, Jeremy Doku, dan Iliman Ndiaye. Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah.

Melihat kondisi terkini kedua tim, Arsenal memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Konsistensi permainan dan rekor kandang menjadi keunggulan yang sulit diabaikan.

Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet sama-sama memprediksi Arsenal menang dengan skor 2-1. Hasil tersebut cukup masuk akal jika melihat performa Manchester City yang belum stabil dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, pertandingan ini tetap berpotensi berjalan ketat. Manchester City memiliki kualitas individu untuk memberikan kejutan, terutama jika Haaland kembali menemukan ketajamannya.