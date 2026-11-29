JawaPos.com - Real Sociedad akan menjamu Sevilla FC pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Anoeta, Senin (30/11) pukul 03.00 WIB ini diprediksi berjalan menarik.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk menjaga posisi di papan atas klasemen. Fakta itu yang membuat laga dijamin menarik.

Real Sociedad memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim besutan Pellegrino Matarazzo saat ini menempati peringkat kelima dengan koleksi 22 poin dari 13 pertandingan. Mereka mencatatkan tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan.

Sementara itu, Sevilla berada tepat di bawahnya, yakni peringkat keenam dengan 19 poin. Dari 13 pertandingan, tim asuhan Luis Garcia Plaza mengemas lima kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan.

Perbedaan tiga poin membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Real Sociedad berpeluang memperlebar jarak sekaligus mempertahankan posisinya di zona kompetisi Eropa. Sebaliknya, Sevilla bisa memangkas selisih poin apabila mampu membawa pulang kemenangan dari Anoeta.

Real Sociedad punya modal cukup baik ketika bermain di kandang. Mereka selalu mencetak gol dalam lima pertandingan kandang terakhir dan tidak terkalahkan dalam empat laga terakhir di Anoeta.

Namun, performa La Real belum sepenuhnya konsisten. Mereka baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Crystal Palace di Liga Europa. Selain itu, lini pertahanan Real Sociedad masih memiliki pekerjaan rumah, terutama pada babak kedua. Sepanjang musim ini, mereka sudah kebobolan 16 gol pada periode tersebut.

Situasi ini bisa dimanfaatkan Sevilla untuk mencari celah. Meski belum meraih kemenangan di La Liga sepanjang November, Sevilla memiliki catatan cukup menjanjikan ketika bermain tandang. Mereka selalu mampu mencetak gol dalam tujuh pertandingan tandang terakhir di semua kompetisi.

Pada pertandingan sebelumnya, Sevilla bermain imbang 1-1 melawan Real Betis dalam Derbi Sevillano. Gol Kike Salas pada masa injury time menyelamatkan mereka dari kekalahan.

Dari sisi komposisi pemain, Real Sociedad masih harus memantau kondisi beberapa pemainnya. Ander Barrenetxea, Yangel Herrera, Álvaro Odriozola, dan Jon Aramburu masuk daftar pemain yang mengalami cedera. Luka Sucic juga belum sepenuhnya dipastikan bisa tampil dalam kondisi terbaik.

Di kubu Sevilla, Alfon Gonzales, Jose Angel Carmona, Marcao, dan Miguel Sierra diperkirakan absen karena masalah kebugaran dan cedera.

Real Sociedad kemungkinan mengandalkan Takefusa Kubo dan Mikel Oyarzabal untuk membangun serangan dari sisi sayap. Oyarzabal menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak tiga gol dalam empat pertandingan terakhir La Liga.

Sementara itu, Sevilla bisa mengandalkan kekuatan lini tengah melalui Lucien Agoume dan Youssouf Fofana. Keduanya diharapkan mampu mengimbangi permainan tuan rumah sekaligus membuka ruang untuk serangan balik melalui Ruben Vargas.

Rekor pertemuan di Anoeta juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Real Sociedad. Dari 71 pertandingan kandang melawan Sevilla, La Real berhasil meraih 40 kemenangan, sedangkan tim tamu hanya sembilan kali menang.

Melihat performa kandang dan posisi klasemen, Real Sociedad memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan. Namun, catatan gol tandang Sevilla membuat tuan rumah tetap harus waspada.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Real Sociedad berpeluang mengamankan tiga poin, tetapi Sevilla memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan.