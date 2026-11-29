JawaPos.com - Celta Vigo akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Villarreal pada lanjutan kompetisi La Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan pekan ke-12 ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Balaidos, Senin (30/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan tersebut. Celta Vigo membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus mengakhiri catatan kurang memuaskan di kandang. Sementara itu, Villarreal datang dengan kepercayaan diri lebih baik dan berharap bisa membawa pulang tiga poin.

Berdasarkan klasemen sementara, Villarreal menempati peringkat ke-10 dengan koleksi 15 poin. Mereka unggul dua angka dari Celta Vigo yang berada di posisi ke-14 dengan 13 poin.

Perbedaan juga terlihat dari produktivitas kedua tim sepanjang kompetisi musim ini. Villarreal sudah mencetak 19 gol, sedangkan Celta Vigo baru mengoleksi 11 gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini serang The Yellow Submarine lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Situasi Celta Vigo semakin menantang karena mereka belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan kandang terakhir di LaLiga. Produktivitas gol di Estadio Balaidos juga menjadi persoalan tersendiri. Mereka hanya mencatat rata-rata 0,33 gol per pertandingan dalam periode tersebut.

Catatan itu tentu perlu segera diperbaiki jika Celta Vigo ingin mengamankan poin penuh. Apalagi, mereka baru saja menjalani pertandingan Liga Europa pada Kamis (26/11/2026). Kekalahan dalam kompetisi Eropa tersebut membuat tim tuan rumah harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan domestik.

Dari sisi kebugaran, Villarreal memiliki keuntungan karena waktu pemulihan yang lebih panjang. Kondisi tersebut berpotensi menjadi faktor penting, terutama ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Meski demikian, Villarreal juga tidak sepenuhnya datang dengan kekuatan terbaik. Pau Navarro harus absen akibat skorsing, sedangkan Juan Foyth dan Ilias Akhomach masih diragukan tampil karena kondisi kebugaran mereka.

Di sisi lain, Celta Vigo mendapatkan kabar cukup baik dengan kembalinya Carl Starfelt ke sesi latihan penuh. Namun, Borja Iglesias masih menjalani latihan sebagian, sementara Hugo Gonzalez dipastikan absen akibat cedera paha. Yoel Lago juga harus menjalani hukuman skorsing satu pertandingan.

Untuk komposisi pemain, Celta Vigo diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3. Radu berpeluang mengawal gawang, dengan Javi Rodriguez, Lago, dan Alonso mengisi barisan pertahanan. Lini tengah bisa diisi Rueda, Moriba, Febas, serta Carreira.

Sementara itu, Jutgla, Duran, dan Swedberg diproyeksikan menjadi tumpuan serangan tuan rumah.

Villarreal diperkirakan mengandalkan kombinasi Tajon Buchanan, Moleiro, Oluwaseyi, dan Mikautadze untuk membongkar pertahanan lawan. Buchanan menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak gol kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Sejumlah model prediksi juga cenderung memberikan keunggulan kepada Villarreal. Statz memperkirakan peluang kemenangan tim tamu mencapai 40 persen, sedangkan Celta Vigo berada di angka 32 persen dan kemungkinan hasil imbang sebesar 28 persen.

Prediksi lainnya dari ScoreGPT, LiveScore, dan The Playoffs juga mengarah pada kemenangan tipis Villarreal dengan skor 0-1. Sementara TipsGG dan Sportskeeda memperkirakan pertandingan berakhir dengan skor 1-2.

Celta Vigo tentu masih memiliki peluang memanfaatkan dukungan publik Balaidos. Namun, persoalan produktivitas gol dan kondisi kebugaran bisa menjadi hambatan bagi tuan rumah.

Dengan melihat performa kedua tim, Villarreal lebih layak diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. The Yellow Submarine diprediksi mampu memanfaatkan situasi Celta Vigo yang belum stabil.