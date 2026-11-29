JawaPos.com - Barcelona berusaha melanjutkan tren kemenangan saat bertandang ke markas Deportivo La Coruna dalam lanjutan La Liga 2026/2027. Pertandingan pekan ke-14 ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Riazor, Minggu (29/11/2026) malam WIB.

Blaugrana datang dengan modal positif setelah meraih lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Hasil tersebut membuat Barcelona semakin percaya diri untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sekaligus memperpanjang catatan kemenangan mereka menjadi enam pertandingan.

Duel Deportivo vs Barcelona dijadwalkan kick-off pukul 22.15 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim besutan Hansi Flick untuk kembali mengamankan tiga poin, meski mereka harus bermain di kandang lawan.

Barcelona saat ini berada di posisi teratas klasemen La Liga dengan koleksi 36 poin dari 13 pertandingan. Mereka unggul tiga poin atas Real Madrid dan memiliki jarak lima angka dari Atletico Madrid. Persaingan di papan atas masih cukup ketat sehingga setiap pertandingan memiliki arti penting bagi Blaugrana.

Produktivitas Barcelona menjadi salah satu faktor yang membuat mereka difavoritkan dalam pertandingan ini. Mereka sudah mencetak 51 gol di kompetisi domestik musim ini, sebuah catatan yang menunjukkan betapa tajamnya lini serang tim Catalan tersebut.

Kemenangan 3-2 atas Villarreal pada pertandingan sebelumnya juga menjadi suntikan motivasi. Barcelona mampu melewati pertandingan yang tidak mudah dan tetap menjaga posisi mereka di puncak klasemen.

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Performa tersebut semakin lengkap setelah Barcelona mengalahkan Sabah FC dengan skor 4-1 dalam pertandingan terakhir di kompetisi Eropa. Hasil itu memperlihatkan bahwa tim asuhan Flick masih memiliki ketajaman meski menjalani jadwal pertandingan yang cukup padat.

Di sisi lain, Deportivo tidak bisa dipandang sebelah mata. Klub yang kembali berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Spanyol itu menunjukkan performa cukup kompetitif sepanjang musim.

Dari 13 pertandingan yang telah dimainkan, Deportivo mencatat tiga kemenangan, enam hasil imbang, dan empat kekalahan. Mereka mengumpulkan 15 poin dan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Deportivo cukup mampu bersaing dengan tim-tim lain. Namun, konsistensi masih menjadi tantangan bagi mereka, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kualitas pemain dan kedalaman skuad lebih baik.

Deportivo juga memiliki modal dari pertemuan sebelumnya. Mereka pernah mengalahkan Barcelona dengan skor 2-1 di Estadio Riazor pada Maret 2017. Hasil itu menjadi bukti bahwa Blaugrana tidak selalu mudah ketika bermain di markas Deportivo.

Meski begitu, Barcelona memiliki catatan pertemuan yang lebih baik. Mereka memenangkan empat dari lima duel terakhir melawan Deportivo. Salah satu kemenangan terbesar terjadi pada April 2016 ketika Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor 8-0.

Pada pertandingan nanti, Deportivo diperkirakan mengandalkan Pierre-Emerick Aubameyang sebagai ujung tombak. Penyerang berpengalaman tersebut telah mencetak lima gol di La Liga musim ini. Namun, ia belum kembali mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir setelah pulih dari cedera lutut.

Barcelona kemungkinan tetap mengandalkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman di lini serang. Lamine Yamal, Dani Olmo, Anthony Gordon, dan Raphinha diprediksi menjadi bagian penting dalam upaya membongkar pertahanan tuan rumah.

Pergerakan pemain sayap serta kemampuan Barcelona menguasai bola berpotensi menjadi pembeda. Deportivo harus menjaga kedisiplinan di lini belakang jika tidak ingin kesulitan menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.

Melihat perbedaan performa, kualitas skuad, serta produktivitas kedua tim, Barcelona memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan. Deportivo tetap berpotensi memberikan perlawanan, terutama dengan dukungan suporter di Riazor.