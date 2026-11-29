JawaPos.com - Crystal Palace akan menghadapi Hull City dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Selhurst Park, Minggu (29/11/2026) pukul 21.05 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen, tetapi tuan rumah menghadapi persoalan cukup serius menjelang laga.

Crystal Palace dipastikan tidak bisa menurunkan tiga pemain penting di lini depan, yakni Jean-Philippe Mateta, Yeremy Pino, dan Ismaila Sarr. Kehilangan ketiganya berpotensi memengaruhi daya serang The Eagles ketika menjamu Hull City.

Mateta dan Pino harus menjalani hukuman larangan bermain. Sementara itu, Sarr masih berkutat dengan cedera pangkal paha. Situasi tersebut membuat pelatih Thomas Frank harus memutar otak untuk menemukan komposisi terbaik di lini depan.

Jørgen Strand Larsen diperkirakan menjadi pilihan utama sebagai penyerang tengah. Dia kemungkinan mendapat dukungan dari Dwight McNeil, Daichi Kamada, dan Evann Guessand yang akan mengisi area di belakang striker.

Selain tiga pemain depan tersebut, Crystal Palace juga belum bisa diperkuat Takehiro Tomiyasu dan Chadi Riad akibat cedera. Kondisi ini membuat pilihan pemain Frank semakin terbatas, baik untuk sektor pertahanan maupun penyerangan.

Meski demikian, Crystal Palace memiliki modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 2-1 atas Real Sociedad di Liga Europa, Kamis (26/11/2026). Dwight McNeil menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit ke-81.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama Thomas Frank sejak menangani The Eagles. Namun, performa positif di kompetisi Eropa belum sepenuhnya menjawab persoalan mereka di Liga Inggris.

Crystal Palace sebelumnya mengalami lima kekalahan beruntun di kompetisi domestik. Catatan pertahanan mereka juga belum meyakinkan setelah selalu kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Di sisi lain, Hull City datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Tim berjuluk The Tigers itu baru saja mengalahkan Brighton & Hove Albion melalui pertandingan dramatis.

Dua gol Oli McBurnie pada masa tambahan waktu babak kedua memastikan kemenangan Hull City. Hasil tersebut menjadi suntikan moral penting setelah mereka cukup lama menunggu kemenangan di Liga Inggris.

Hull City kini menempati peringkat ke-12 dengan koleksi 14 poin. Sementara itu, Crystal Palace masih terpuruk di posisi terbawah dengan tujuh poin.

McBurnie tentu menjadi pemain yang patut diperhatikan barisan pertahanan tuan rumah. Ketajamannya ketika menghadapi Brighton bisa menjadi ancaman, terlebih Palace sedang kehilangan sejumlah pemain andalan.

Meski membawa modal bagus, Hull City juga tidak sepenuhnya berada dalam kondisi ideal. Tim asuhan Sergej Jakirovic kehilangan Tim Iroegbunam yang mengalami cedera hamstring dan diperkirakan harus menepi sekitar tiga bulan.

Selain itu, Hidemasa Morita, Ilyas Ansah, Joe Gelhardt, Matt Targett, dan Eliot Matazo juga masih masuk daftar pemain cedera. Charlie Hughes pun belum dipastikan bisa tampil.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung cukup seimbang. Crystal Palace memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, tetapi absennya tiga pemain depan bisa menjadi persoalan besar.

Hull City berpeluang memanfaatkan situasi tersebut dengan mengandalkan kecepatan serangan dan kepercayaan diri McBurnie. Namun, Palace tetap mempunyai pemain yang mampu memberikan ancaman melalui McNeil dan Kamada.

Prediksi dari sejumlah media juga menunjukkan peluang Hull City untuk mencuri poin cukup terbuka. Sports Mole memperkirakan kemenangan 1-0 untuk Hull, sedangkan Football Whispers memprediksi hasil imbang 1-1. Forebet bahkan mengunggulkan tim tamu dengan skor 2-0.

Melihat kondisi kedua kesebelasan, Crystal Palace diperkirakan tidak akan mudah mengamankan tiga poin. Hull City memiliki momentum positif, tetapi keuntungan bermain di Selhurst Park bisa membantu tuan rumah menghindari kekalahan.