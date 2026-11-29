JawaPos.com – Tottenham Hotspur akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Sunderland dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadium of Light, Minggu (29/11/2026) pukul 21.05 WIB ini diperkirakan berjalan ketat dengan peluang terciptanya banyak gol yang relatif kecil.

Kedua tim datang dengan modal dan situasi yang berbeda. Tottenham memiliki catatan lebih baik dalam lima pertandingan terakhir Premier League dengan mengemas empat kemenangan. Sementara itu, Sunderland masih berusaha memperbaiki konsistensi hasil, meski mulai menunjukkan perkembangan positif di sektor pertahanan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu keuntungan bagi Sunderland. Tim berjuluk The Black Cats tersebut semakin sulit ditembus dalam beberapa pertandingan terakhir. Mereka bahkan berhasil mencatatkan tiga clean sheet dari empat laga terakhir.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Régis Le Bris untuk menghadapi Tottenham. Terlebih, Sunderland sebelumnya mampu mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 melalui permainan disiplin dan serangan balik yang efektif.

Meski demikian, Sunderland tidak bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sejumlah pemain penting masih harus menjalani pemulihan cedera.

Granit Xhaka dan Brian Brobbey dipastikan belum tersedia karena mengalami masalah pada betis dan paha. Selain keduanya, Daniel Ballard, Habib Diarra, serta Romaine Mundle juga masih absen.

Kehilangan Brobbey berpotensi memengaruhi kekuatan lini depan Sunderland. Penyerang tersebut menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan ancaman di area pertahanan lawan.

Di sisi lain, Tottenham datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. Empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir menunjukkan bahwa performa tim besutan Roberto De Zerbi sedang berada dalam jalur positif.

Dominic Solanke diperkirakan tetap menjadi andalan di lini depan. Penyerang asal Inggris tersebut akan mendapat dukungan dari Mohammed Kudus dan James Maddison yang memiliki kemampuan menciptakan peluang dari lini kedua.

Namun, Tottenham juga mempunyai sejumlah persoalan kebugaran pemain. Savio dan Mykhailo Mudryk dipastikan tidak bisa tampil, sedangkan Lucas Bergvall serta Tosin Adarabioyo masih harus menjalani pemeriksaan kondisi terakhir.

Situasi tersebut membuat De Zerbi perlu mempertimbangkan komposisi terbaik untuk menghadapi Sunderland. Apalagi, atmosfer Stadium of Light diperkirakan memberikan tekanan tersendiri bagi tim tamu.

Dari perkiraan susunan pemain, Sunderland kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Roefs sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Meunier, O'Nien, Mukiele, dan Reinildo. Sementara Sadiki serta Ahoka bertugas menjaga keseimbangan di lini tengah.

Tottenham juga diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Kinsky akan mengawal gawang, dengan Porro, Van Hecke, Senesi, dan Udogie di lini pertahanan. Tonali serta Fernandes berpotensi mengisi sektor tengah, sedangkan Kudus, Maddison, dan Williams-Barnett mendukung Solanke sebagai penyerang utama.

Melihat performa kedua tim, pertandingan ini berpeluang berlangsung dengan tempo yang tidak terlalu terbuka. Sunderland memiliki pertahanan yang semakin solid, sedangkan Tottenham mempunyai kualitas individu untuk menciptakan peluang.

Sejumlah prediksi juga memperlihatkan potensi pertandingan dengan skor tipis. Sports Mole dan Forebet sama-sama memperkirakan Tottenham mampu menang 1-0. Sebaliknya, Football Whispers menjagokan Sunderland dengan skor identik.

Perbedaan prediksi tersebut menunjukkan bahwa pertandingan di Stadium of Light sulit dipastikan pemenangnya.