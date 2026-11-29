JawaPos.com - Bournemouth berpeluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Fulham dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Craven Cottage, Minggu (29/11) pukul 21.05 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Bournemouth untuk memperpanjang catatan kemenangan menjadi 11 kali secara beruntun di semua kompetisi. Tim berjuluk The Cherries tersebut sedang berada dalam performa terbaik setelah melewati 10 pertandingan terakhir dengan hasil sempurna.

Sementara itu, Fulham juga memiliki modal yang cukup baik. Tim asal London tersebut belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir Premier League. Meski demikian, Bournemouth diperkirakan menjadi ujian yang lebih berat bagi tuan rumah.

Performa Bournemouth memang sedang meningkat sejak ditangani Marco Rose. Mereka tidak hanya menunjukkan konsistensi di kompetisi domestik, tetapi juga tampil meyakinkan di Liga Europa.

Pada pertandingan terakhir, Bournemouth berhasil mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1. Hasil tersebut terasa istimewa karena mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 setelah Bafodé Diakité menerima kartu merah.

Meski berada dalam situasi sulit, Bournemouth mampu membalikkan keadaan melalui gol Álvaro Rodríguez dan pemain pengganti Rayan. Kemenangan itu sekaligus memperlihatkan mentalitas serta daya juang yang menjadi salah satu kekuatan mereka musim ini.

Di Premier League, Bournemouth juga sedang memburu kemenangan keenam secara beruntun. Jika mampu mengatasi Fulham, mereka akan semakin mempertegas status sebagai salah satu tim dengan performa paling konsisten saat ini.

Namun, Fulham tentu tidak ingin kehilangan poin di kandang sendiri. Pasukan Álvaro Arbeloa memiliki catatan lima pertandingan tanpa kekalahan di Premier League dengan koleksi sembilan poin dari kemungkinan 15 poin.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa Fulham mulai menemukan kestabilan permainan. Hanya saja, produktivitas lini depan masih menjadi pekerjaan rumah. Mereka tercatat kesulitan mencetak gol dalam beberapa pertandingan terakhir sehingga efektivitas penyelesaian akhir perlu ditingkatkan.

Menghadapi Bournemouth, Fulham kemungkinan mengandalkan Joshua King, Alex Iwobi, dan Rodrigo Muniz untuk membongkar pertahanan tim tamu. Ketiganya diharapkan mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan.

Dari sisi kondisi pemain, Fulham dipastikan tidak diperkuat Emile Smith Rowe yang mengalami masalah pinggul serta Benjamin Lecomte akibat cedera Achilles. Joachim Andersen juga masih diragukan tampil.

Adapun Bournemouth kehilangan Juanlu Sánchez dan Alex Tóth karena cedera. Julian Araujo masih belum sepenuhnya fit akibat masalah paha, sedangkan Eli Junior Kroupi terus dipantau setelah mengalami sakit.

Bournemouth diperkirakan tetap mengandalkan Evanilson sebagai ujung tombak. Penyerang tersebut tampil cukup produktif dengan catatan enam gol dan empat assist dari 11 penampilan. Dukungan Rayan, Justin Kluivert, dan Marcus Tavernier juga bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Fulham.

Berdasarkan perkiraan susunan pemain, Fulham berpotensi menurunkan Leno; Tete, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Muniz.

Sementara Bournemouth diprediksi bermain dengan Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Melihat perbedaan performa kedua tim, Bournemouth memiliki modal lebih meyakinkan untuk membawa pulang tiga poin. Rentetan kemenangan dan ketajaman lini depan menjadi keunggulan yang patut diperhitungkan.

Fulham tetap berpeluang memberikan perlawanan, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, persoalan produktivitas gol bisa menjadi kendala ketika menghadapi tim dengan kepercayaan diri tinggi seperti Bournemouth.

Sejumlah prediksi juga mengunggulkan tim tamu. Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet sama-sama memperkirakan Bournemouth mampu menang dengan skor 2-1.