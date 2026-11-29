JawaPos.com - Brighton & Hove Albion akan menghadapi Newcastle United dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di American Express Stadium, Minggu (29/11/2026) pukul 21.05 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Brighton untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen sekaligus terus memberikan tekanan kepada Arsenal. Sementara itu, Newcastle datang dengan misi mengakhiri tren kurang memuaskan setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di kompetisi domestik.

Brighton saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 22 poin dari 11 pertandingan. Mereka unggul sembilan angka atas Newcastle yang masih tertahan di posisi ke-13.

Perbedaan posisi tersebut membuat Brighton lebih diunggulkan, terlebih mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri. The Seagulls juga memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan sepanjang musim ini.

Dari lima pertandingan liga di American Express Stadium, Brighton berhasil meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Produktivitas mereka juga cukup tinggi dengan torehan 15 gol dan hanya satu kali kebobolan.

Meski demikian, Brighton tetap perlu memperbaiki penampilan setelah menelan kekalahan 0-2 dari Hull City pada pertandingan liga sebelumnya. Hasil tersebut menjadi kekalahan ketiga mereka musim ini.

Namun, pasukan Fabian Hurzeler mampu menunjukkan respons positif ketika tampil di UEFA Conference League. Brighton sukses mengalahkan Universitatea Craiova dengan skor telak 4-0 pada Kamis (26/11).

Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk kembali mendapatkan kepercayaan diri sebelum menghadapi Newcastle.

Sayangnya, Brighton masih belum bisa menurunkan Kaoru Mitoma. Pemain asal Jepang itu masih menjalani pemulihan cedera hamstring dan diperkirakan membutuhkan waktu tambahan sebelum kembali bermain.

Selain Mitoma, Costinha juga harus absen akibat hukuman larangan bermain. Sementara Jaouen Hadjam, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Malick Yalcouye, dan Zadok Yohanna turut masuk daftar pemain yang belum tersedia.

Di sisi lain, Newcastle datang dengan situasi yang belum sepenuhnya meyakinkan. Tim besutan Matthias Jaissle tersebut belum mampu memenangkan tiga pertandingan terakhir Liga Inggris.

Meski begitu, hasil imbang 2-2 melawan Arsenal pada pertandingan sebelumnya bisa menjadi suntikan motivasi bagi The Magpies. Newcastle memperlihatkan kemampuan memberikan perlawanan kepada tim papan atas, meskipun konsistensi permainan masih menjadi pekerjaan rumah.

Dari 11 pertandingan yang sudah dimainkan, Newcastle baru mengumpulkan tiga kemenangan. Catatan tersebut membuat mereka membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Sayangnya, Newcastle juga harus kehilangan Joelinton yang mengalami cedera paha. Kondisi penjaga gawang Ewen Jaouen turut menjadi perhatian menjelang pertandingan ini.

Dalam perkiraan susunan pemain, Brighton kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Bart Verbruggen sebagai penjaga gawang. Charalampos Kostoulas diprediksi menjadi ujung tombak dengan dukungan Diego Gomez, Yasin Ayari, dan Maxim De Cuyper.

Sementara Newcastle diperkirakan menurunkan Lukas Hornicek di bawah mistar. William Osula berpeluang menjadi penyerang utama dengan dukungan Harvey Barnes, Joe Willock, dan Jacob Murphy.

Melihat performa kedua tim, Brighton memiliki sejumlah keuntungan untuk mengamankan kemenangan. Rekor kandang, produktivitas gol, serta posisi klasemen menjadi modal penting bagi tuan rumah.

Newcastle memang memiliki potensi memberikan kejutan, terutama melalui serangan balik. Namun, konsistensi permainan mereka masih menjadi persoalan yang bisa dimanfaatkan Brighton.

Football Whispers dan Sports Mole sama-sama memprediksi Brighton menang 2-0. Sementara Forebet memperkirakan tuan rumah mengamankan kemenangan dengan skor 1-0.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup ketat, tetapi Brighton memiliki peluang lebih besar untuk menguasai permainan.