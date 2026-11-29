JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi ujian penting saat bertandang ke markas Everton dalam lanjutan pekan ke-12 Premier League 2026/2027.

Pertandingan bertajuk Derbi Merseyside tersebut dijadwalkan berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Minggu (29/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Liverpool datang dengan modal positif setelah mulai menemukan kembali konsistensi permainan. The Reds baru saja meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Manchester United di Premier League.

Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Andoni Iraola menjelang pertandingan melawan rival sekotanya tersebut.

Kemenangan atas Manchester United membuat Liverpool semakin dekat dengan persaingan papan atas. Mereka kini memangkas jarak menjadi tujuh poin dari Arsenal yang masih memimpin klasemen sementara.

Karena itu, tiga poin dari Derbi Merseyside akan sangat berarti untuk menjaga peluang mereka terus bersaing di jalur perebutan gelar.

Selain kemenangan atas Manchester United, Liverpool juga membawa hasil bagus dari kompetisi Eropa. Mereka sukses mengalahkan Club Brugge dengan skor 3-0 pada pertandingan Liga Champions, Kamis (26/11/2026).

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa performa The Reds mulai membaik setelah sempat mengalami periode kurang konsisten.

Sebaliknya, Everton justru membutuhkan kebangkitan setelah mendapatkan hasil mengecewakan pada pertandingan terakhir. Tim besutan David Moyes tersebut dihajar Brentford dengan skor telak 0-4 pada 24 November lalu.

Kekalahan itu menjadi pukulan bagi Everton yang sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan positif. Dalam tiga pertandingan sebelum menghadapi Brentford, The Toffees berhasil mengamankan dua kemenangan, masing-masing ketika menghadapi Coventry City dan Newcastle United di Premier League.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi kesempatan bagi Everton untuk memperbaiki keadaan. Apalagi, Derbi Merseyside selalu menghadirkan atmosfer berbeda dibandingkan pertandingan biasa. Motivasi untuk mengalahkan rival sekota bisa menjadi tambahan energi bagi para pemain tuan rumah.

Meski demikian, Everton memiliki pekerjaan rumah cukup besar, terutama dalam urusan mencetak gol. Mereka tercatat baru menghasilkan dua gol pada babak pertama sepanjang Premier League musim ini. Catatan tersebut menjadi yang paling rendah di antara seluruh peserta kompetisi.

Bahkan, Everton tidak mampu mencetak gol pada 45 menit pertama dalam enam pertandingan terakhir. Situasi ini bisa menjadi keuntungan bagi Liverpool yang memiliki lini pertahanan cukup solid ketika sedang berada dalam performa terbaik.

Liverpool juga mempunyai catatan pertemuan yang lebih meyakinkan. Everton hanya mampu meraih dua kemenangan dari 31 pertemuan terakhir melawan The Reds di Premier League. Sementara itu, Liverpool hanya sekali mengalami kekalahan dalam 15 lawatan terakhir ke markas Everton.

Pada pertemuan terakhir di Premier League, April 2026, Liverpool berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari kandang Everton. Hasil tersebut bisa menjadi modal tambahan bagi tim tamu untuk kembali mengincar tiga poin.

Dari sisi permainan, Liverpool diperkirakan akan mengandalkan kombinasi lini tengah dan kecepatan para pemain depan. Florian Wirtz berpotensi menjadi penghubung serangan, sementara Bradley Barcola bisa memberikan ancaman melalui pergerakan dari sisi sayap.

Barcola sedang menunjukkan kontribusi positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Winger asal Prancis tersebut telah mengoleksi empat assist dalam lima penampilan terakhirnya di Premier League. Meski belum mencetak gol di kompetisi tersebut, kemampuannya membuka ruang dan memberikan umpan matang tetap menjadi senjata penting bagi Liverpool.

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Alexander Isak juga berpeluang menjadi tumpuan di lini depan. Penyerang asal Swedia tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang tercipta dari pergerakan Wirtz, Barcola, maupun pemain sayap lainnya.

Sementara itu, Everton kemungkinan mengandalkan Jack Grealish dan Kiernan Dewsbury-Hall untuk membangun serangan. Thierno Barry diperkirakan menjadi ujung tombak dengan dukungan dari pemain-pemain yang bergerak di belakangnya.

Everton diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Jordan Pickford sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, Michael Keane, dan Rohl. Armstrong serta James Garner bertugas menjaga keseimbangan lini tengah, sementara Grealish, Dewsbury-Hall, dan George mendukung Barry.

Liverpool juga diperkirakan memakai formasi 4-2-3-1. Alisson Becker berada di bawah mistar, dengan Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Jacquet, dan Araujo di lini pertahanan. Alexis Mac Allister serta Dominik Szoboszlai mengisi sektor tengah. Sementara itu, Ngumoha, Wirtz, dan Barcola akan mendukung Isak sebagai penyerang tunggal.

Melihat performa terkini, kualitas skuad, serta catatan pertemuan kedua tim, Liverpool lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, Everton tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit karena bermain di kandang sendiri.

Derby Merseyside kali ini diperkirakan berlangsung ketat. Everton tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah kekalahan telak dari Brentford. Namun, konsistensi Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhir membuat tim tamu memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan.