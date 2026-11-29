JawaPos.com - Valencia akan menjamu Osasuna dalam lanjutan pekan LaLiga Spanyol 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Mestalla pada Minggu (29/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Kedua tim diperkirakan bakal menjalani pertandingan ketat karena sama-sama membutuhkan hasil positif.

Valencia memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Los Che belum menunjukkan konsistensi ketika tampil di kandang sepanjang musim ini. Kondisi tersebut membuat Osasuna berpeluang membawa pulang poin dari lawatannya ke Mestalla.

Dari catatan pertemuan kedua tim, Valencia masih unggul cukup jauh. Los Che telah mengoleksi 46 kemenangan dari total 92 pertandingan melawan Osasuna. Sementara itu, tim berjuluk Los Rojillos tersebut tercatat meraih 21 kemenangan, sedangkan 25 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Meski demikian, pertemuan terakhir menunjukkan persaingan kedua tim tidak selalu berjalan mudah bagi Valencia. Pada 1 Maret 2026, Los Che berhasil mengalahkan Osasuna dengan skor tipis 1-0.

Sebelumnya, Osasuna sempat mencuri kemenangan 1-0 ketika bermain di kandang sendiri pada Agustus 2025. Kedua tim juga bermain imbang 3-3 pada Maret 2025. Bahkan, pertemuan September 2024 di Mestalla berakhir tanpa gol.

Artinya, Valencia tetap perlu mewaspadai potensi kejutan dari tim tamu. Osasuna memiliki modal untuk memberikan perlawanan, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan permainan sepanjang pertandingan.

Dari sisi komposisi pemain, Valencia berpeluang kembali diperkuat Jose Gaya. Bek kiri tersebut sudah bisa masuk skuad setelah menyelesaikan hukuman larangan bermain.

Kembalinya Gaya menjadi tambahan tenaga bagi lini pertahanan tuan rumah. Sementara itu, Sergi Canos, Diego Lopez, dan Jesus Vazquez diperkirakan masih harus absen karena masalah kebugaran.

Arnaut Danjuma juga berpeluang kembali masuk skuad Valencia. Penyerang tersebut sebelumnya tidak tampil ketika menghadapi Rayo Vallecano karena sedang berduka setelah ayahnya meninggal dunia.

Pelatih Valencia diperkirakan tidak akan melakukan banyak perubahan komposisi pemain. Dimitrievski kemungkinan mengawal gawang, dengan Martinez, Tarrega, Copete, dan Gaya mengisi barisan pertahanan.

Di lini tengah, Raba, Pepelu, Rodriguez, dan Rioja diprediksi menjadi pilihan. Sementara itu, Guerra dan Sadiq berpeluang mengisi lini serang.

Di kubu Osasuna, Alejandro Catena dipastikan tidak bisa bermain akibat hukuman skorsing setelah mendapatkan kartu merah dalam pertandingan sebelumnya melawan Malaga.

Absennya Catena membuka peluang bagi Jorge Herrando untuk tampil sejak menit awal. Bek tersebut sudah kembali tersedia setelah pulih dari cedera.

Osasuna juga masih belum bisa diperkuat Abel Bretones, Aitor Fernandez, dan Rockson Yeboah yang mengalami cedera.

Untuk sektor depan, Ante Budimir diperkirakan tetap menjadi andalan. Penyerang tersebut sedang berada dalam performa cukup baik setelah mencetak sembilan gol dari 13 penampilan di LaLiga musim ini.

Budimir akan didukung Ruben Garcia, Oroz, dan Barja dari lini kedua. Sementara Moncayola dan Gomez diprediksi mengisi sektor tengah.

Osasuna kemungkinan akan mengandalkan permainan disiplin dan memanfaatkan peluang melalui serangan balik. Strategi tersebut bisa menyulitkan Valencia yang membutuhkan kreativitas untuk membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Valencia harus memaksimalkan keuntungan bermain di Mestalla. Dukungan suporter bisa menjadi faktor penting bagi Los Che untuk mengendalikan jalannya pertandingan.

Namun, melihat kondisi kedua tim serta catatan performa mereka, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan jumlah gol terbatas.

Valencia memang memiliki keunggulan dalam rekor pertemuan, tetapi Osasuna bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup terbuka.