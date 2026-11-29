JawaPos.com – Udinese akan menjamu Fiorentina pada pekan ke-13 Serie A 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Bluenergy Stadium, Udine, Minggu (29/11) pukul 18.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Udinese yang tampil kurang konsisten sejak awal musim masih tertahan di papan bawah. Sementara itu, Fiorentina juga belum sepenuhnya aman karena hanya unggul tiga poin dari calon lawannya tersebut.

Bagi kedua tim, pertandingan ini menjadi kesempatan penting untuk menjauh dari ancaman zona degradasi. Namun, kondisi terkini menunjukkan bahwa masing-masing tim masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah.

Udinese datang dengan modal hasil imbang 1-1 saat menghadapi Bologna pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut setidaknya memberikan sedikit dorongan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Paolo Zanetti.

Pelatih Udinese itu berharap timnya mampu melanjutkan perkembangan positif yang terlihat ketika menghadapi Bologna. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan.

Meski demikian, performa kandang Udinese justru belum meyakinkan. Mereka tercatat menelan lima kekalahan beruntun dalam pertandingan kandang Serie A. Catatan tersebut tentu menjadi perhatian sebelum menjamu Fiorentina.

Tuan rumah juga masih menghadapi persoalan kebugaran pemain. Keinan Davis diragukan tampil, sedangkan Nicolo Bertola dan Idrissa Gueye dipastikan masih absen.

Di tengah situasi tersebut, Nicolo Zaniolo berpeluang menjadi tumpuan serangan Udinese. Pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi tertinggi Italia itu sedang menunjukkan perkembangan positif setelah mencetak dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya.

Di kubu lawan, Fiorentina datang dengan tekanan yang tidak kalah besar. Kekalahan telak 0-3 dari Monza pada pertandingan sebelumnya menjadi hasil yang ingin segera mereka lupakan.

Persoalan utama La Viola musim ini berada di sektor pertahanan. Tim asuhan Paolo Vanoli belum mampu mencatatkan clean sheet di Serie A. Bahkan, mereka sudah kebobolan sedikitnya dua gol dalam tujuh pertandingan terakhir.

Situasi tersebut membuat Fiorentina harus memperbaiki koordinasi lini belakang jika ingin membawa pulang hasil maksimal dari Udine.

Di sisi lain, Fiorentina mempunyai sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda. Mateo Pellegrino dan Franco Mastantuono sama-sama sudah mengoleksi empat gol di Serie A musim ini. Keduanya diharapkan mampu memberikan ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah.

Namun, Fiorentina juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Fabiano Parisi, Marin Pongracic, dan Viery masih terkendala kondisi kebugaran.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Udinese memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi catatan buruk di Bluenergy Stadium menjadi tantangan tersendiri.

Fiorentina sedikit lebih diunggulkan karena memiliki potensi serangan yang menjanjikan. Meski begitu, rapuhnya pertahanan mereka membuat peluang Udinese untuk mencetak gol tetap terbuka.

Sejumlah prediksi mengarah pada kemenangan tipis Fiorentina. Sports Mole memperkirakan La Viola menang 2-1, sedangkan Football Whispers memprediksi hasil imbang 2-2. Forebet juga menjagokan Fiorentina dengan kemungkinan kemenangan 41 persen.