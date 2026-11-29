JawaPos.com - Swansea City akan menjamu Cardiff City dalam lanjutan Championship 2026/2027 pada Minggu. Duel bertajuk Derby Wales tersebut diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Swansea akan menjamu Cardiff di Swansea Stadium, Wales, Minggu (29/11/2026). Sepak mula Derby Wales itu dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Swansea memiliki modal yang cukup baik meski performa mereka belum sepenuhnya konsisten. Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Swans -julukan Swansea City- tentu ingin memanfaatkan keuntungan tersebut untuk mengamankan tiga poin.

The Swans saat ini menempati posisi ke-11 dengan mengoleksi 27 poin dari 17 pertandingan. Kemenangan atas Cardiff akan menjadi kesempatan penting bagi mereka untuk kembali mendekati persaingan delapan besar.

Kondisi Swansea sedikit mengalami perubahan setelah Vitor Matos secara mengejutkan meninggalkan klub untuk bergabung dengan Strasbourg. Ashley Williams untuk sementara mengambil alih tanggung jawab sebagai pelatih interim.

Di bawah arahan Williams, Swansea belum meraih kemenangan. Mereka hanya mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan terakhir, yakni ketika bermain imbang 2-2 melawan West Bromwich Albion dan kalah tipis 1-2 dari pemuncak klasemen Middlesbrough.

Namun secara permainan, Swansea menunjukan perkembangan karena mampu memberikan perlawanan sengit dalam dua laga tersebut. Catatan tersebut bisa menjadi modal berharga untuk menghadapi Cardiff.

Apalagi, Swansea akan tampil di kandang sendiri dan memiliki motivasi tambahan untuk mengakhiri periode sulit dengan kemenangan di hadapan rival sekotanya.

Di kubu lawan, Cardiff justru datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan. Tim besutan Brian Barry-Murphy itu baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Preston North End pada pertengahan pekan.

Hasil tersebut tentu menjadi pukulan besar bagi Cardiff. Selain mengakhiri catatan delapan pertandingan tanpa kekalahan di kandang sendiri, mereka juga telah kebobolan 11 gol dalam tiga pertandingan terakhir di Cardiff City Stadium.

Meski begitu, Cardiff tetap memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Dua pertandingan tandang terakhir mereka berlangsung di markas Wolverhampton Wanderers dan Norwich City, sehingga hasil kurang maksimal dalam laga tersebut tidak bisa sepenuhnya dijadikan tolok ukur.

Dari sisi rekor pertemuan di Swansea.com Stadium, Cardiff juga memiliki catatan yang kurang menggembirakan. Mereka tidak pernah menang dalam empat kunjungan terakhir, termasuk menelan tiga kekalahan tanpa mencetak gol sebelum bermain imbang 1-1 pada Agustus 2024.

Prediksi Swansea Vs Cardiff

Swansea memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Performa mereka memang belum stabil, tetapi penampilan kompetitif saat menghadapi West Brom dan Middlesbrough menjadi indikasi bahwa The Swans mulai menemukan kembali ritme permainan.

Cardiff diperkirakan akan berusaha bangkit setelah kekalahan telak dari Preston. Namun, rapuhnya pertahanan dan buruknya catatan tandang bisa menjadi masalah besar ketika menghadapi Swansea yang tampil di hadapan pendukung sendiri.

Karena itu, Swansea diprediksi mampu mengatasi perlawanan Cardiff dalam Derby Wales kali ini. Pertandingan berpotensi berjalan ketat, tetapi The Swans diperkirakan bisa mengunci kemenangan dengan skor tipis.

Prediksi skor: Swansea 2-1 Cardiff

Prediksi Susunan Pemain Swansea Vs Cardiff

Swansea: Lawrence Vigouroux (PG); Josh Key, Ben Cabango, Stephen Welsh, Filip Lissah; Elijah Just, Melker Widell, Stepphen Eustaquio; Joseph Opoku, Eom Ji-Sung, Adam Idah.

Pelatih: Ashley Williams

Cardiff: Nathan Trott (PG); Ronan Kpakio, Krystian Bielik, William Fish, Joel Bagan; Alex Robertson; Ollie Tanner, Rubin Colwill, Jack Moylan, Cian Ashford; Yousef Salech.