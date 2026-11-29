JawaPos.com - Bayern Munchen gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Hamburg SV tanpa gol dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Jerman 2026/2027 di Volksparkstadion pada Sabtu (28/11), dikutip dari ANTARA.

Hasil tersebut tidak lepas dari kartu merah yang diterima Joshua Kimmich menjelang babak pertama berakhir.

Tambahan satu poin membuat Bayern tetap berada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 23 poin dari 11 pertandingan. Posisi mereka kini terancam oleh Freiburg dan RB Leipzig.

Sementara itu, Hamburg menempati peringkat ke-13 dengan 13 poin, demikian laman resmi Bundesliga.

Bayern yang tengah dilanda badai cedera menurunkan sejumlah pemain pelapis dalam pertandingan ini. Tim asuhan Vincent Kompany tetap berusaha mengambil inisiatif permainan sejak awal laga.

Namun, peluang yang didapat Noah Codjo-Evora belum membuahkan hasil setelah tembakannya melebar dari gawang Hamburg.

Tuan rumah juga sempat mengancam melalui Bara Sapoko Ndiaye pada menit ke-20, tetapi sepakannya masih melambung di atas mistar.

Petaka bagi Bayern datang menjelang turun minum. Kimmich harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung pada menit ke-44 akibat menjambak pemain lawan.

Keunggulan jumlah pemain langsung dimanfaatkan Hamburg untuk meningkatkan tekanan. Tuan rumah memperoleh peluang melalui tendangan bebas Albert Gronbaek menjelang babak pertama berakhir. Namun, kiper Bayern, Jonas Urbig, masih mampu menggagalkan ancaman tersebut.

Memasuki babak kedua, Hamburg semakin agresif dalam membangun serangan. Akan tetapi, sejumlah peluang yang tercipta belum cukup efektif untuk menembus pertahanan Bayern.

Kesempatan terbaik tuan rumah hadir pada menit ke-78. Otto Stange mengirimkan umpan kepada Martin Adeline yang berada dalam posisi cukup terbuka. Sayangnya, penyelesaian Adeline hanya meluncur tipis di sisi kanan gawang Bayern.

Bayern juga berusaha mempertahankan hasil imbang meski harus bermain dengan 10 orang. Hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol yang tercipta dan kedua tim harus puas berbagi poin.

Hasil ini memperpanjang periode sulit Bayern Munich. Die Roten mencatatkan dua hasil imbang beruntun di Liga Jerman setelah sebelumnya ditahan Cologne.