JawaPos.com — Arsenal berpeluang memperlebar jarak dari Manchester City dalam persaingan gelar Premier League 2026/2027 ketika kedua tim bertemu di Emirates Stadium, Minggu (29/11/2026) pukul 23.30 WIB.

The Gunners yang unggul enam poin di puncak klasemen lebih difavoritkan meraih kemenangan 2-1, sekaligus memperpanjang periode sulit Manchester City yang gagal menang dalam empat pertandingan liga terakhir.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim dengan situasi yang sangat berbeda menjelang akhir November.

Arsenal berusaha mempertahankan dominasinya, sedangkan Manchester City membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mengejar sang juara bertahan.

Pasukan Mikel Arteta datang dengan modal pertahanan terbaik di Premier League serta koleksi 16 poin dari kemungkinan 18 dalam enam pertandingan terakhir.

Sebaliknya, Manchester City asuhan Enzo Maresca hanya mengumpulkan satu poin dari empat pertandingan liga terakhir setelah membuka musim dengan tujuh kemenangan beruntun.

Arsenal Kokoh di Puncak, tetapi Ketajaman Masih Menjadi Persoalan

Arsenal menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang awal musim Premier League 2026/2027, terutama ketika bermain di Emirates Stadium.

Dari lima pertandingan kandang di kompetisi domestik, The Gunners selalu menang dengan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Catatan tersebut memperlihatkan keseimbangan permainan yang menjadi kekuatan utama tim asuhan Mikel Arteta dalam mempertahankan gelar juara.

Arsenal juga belum pernah gagal mencetak gol dalam pertandingan kandang di seluruh kompetisi musim ini.

Namun, dua hasil imbang beruntun melawan Newcastle United dan Borussia Dortmund memperlihatkan kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Arsenal sama-sama gagal mempertahankan keunggulan satu gol setelah lawan meningkatkan intensitas permainan pada babak kedua.

Persoalan terbesar terletak pada efektivitas penyelesaian akhir yang belum sebanding dengan dominasi penguasaan bola dan peluang.

Ketika menghadapi Borussia Dortmund, hanya empat dari 30 tembakan Arsenal yang berhasil mengarah tepat ke gawang.

Produktivitas 17 gol di Premier League juga menjadi catatan terendah dibandingkan lima tim lainnya yang menghuni enam besar klasemen.

Situasi tersebut membuat Arsenal kerap harus bekerja keras mempertahankan keunggulan tipis hingga pertandingan berakhir.

Bahkan, dari lima kemenangan terakhir Arsenal, hanya satu pertandingan yang berakhir dengan selisih lebih dari satu gol.

Kondisi ini menjadi perhatian menjelang menghadapi Manchester City yang tetap memiliki kualitas individu berbahaya.

Manchester City Terpuruk, Enzo Maresca Menghadapi Tekanan Besar

Manchester City sedang mengalami penurunan performa yang cukup mengejutkan setelah mengawali musim dengan tujuh kemenangan berturut-turut.

Dalam empat pertandingan Premier League berikutnya, The Citizens justru menelan tiga kekalahan dan sekali bermain imbang.

Hasil imbang 1-1 melawan Fulham memang menghentikan rentetan tiga kekalahan beruntun Manchester City di kompetisi domestik.

Namun, hasil tersebut belum cukup mengembalikan kepercayaan diri tim yang kembali gagal menang ketika menghadapi Napoli di Liga Champions.

Catatan buruk tersebut bahkan menghadirkan sejarah negatif yang terakhir kali memiliki kemiripan pada musim 1904/1905.

Manchester City menjadi tim kedua dalam sejarah English Football League yang memenangkan tujuh pertandingan pembuka tetapi gagal menang dalam empat laga berikutnya.

Enzo Maresca mulai mendapat sorotan akibat keputusan taktik dan pemilihan pemain yang dianggap belum memberikan hasil maksimal.

Meski demikian, belum terdapat indikasi manajemen Manchester City akan segera mengambil keputusan terkait masa depan mantan pelatih Chelsea tersebut.

Masalah lainnya terlihat pada organisasi pertahanan Manchester City yang semakin mudah ditembus lawan dalam beberapa pertandingan terakhir.

The Citizens kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan tandang terakhir dan gagal mencatatkan clean sheet selama 10 pertandingan berturut-turut.

Statistik tersebut menjadi ancaman serius ketika mereka harus mengunjungi Emirates Stadium yang dikenal sulit ditaklukkan musim ini.

Apalagi, Arsenal sebelumnya berhasil menghajar Manchester City dengan skor 3-0 dalam pertandingan Community Shield pada Agustus lalu.

Kondisi Pemain Arsenal dan Manchester City Menjelang Pertandingan

Arsenal masih menghadapi persoalan kebugaran sejumlah pemain penting menjelang pertandingan besar melawan Manchester City.

Bukayo Saka mengalami masalah otot paha, sedangkan Martin Zubimendi mengalami cedera hamstring yang diperkirakan membuat keduanya absen hingga mendekati Natal.

Kondisi David Raya sempat menimbulkan kekhawatiran setelah penjaga gawang asal Spanyol tersebut mengalami masalah pada bahunya.

Namun, Mikel Arteta telah meredakan kekhawatiran mengenai cedera serius dan Raya belum dipastikan absen.

Kabar positif lainnya datang dari Max Dowman yang telah menyelesaikan hukuman larangan bermain selama tiga pertandingan domestik.

Sementara itu, Eberechi Eze berpeluang kembali menjadi pilihan utama setelah penampilan Christos Tzolis kurang meyakinkan pada pertandingan tengah pekan.

Arteta juga harus menentukan pilihan antara Viktor Gyokeres dan Kai Havertz untuk memimpin lini serang Arsenal.

Martin Odegaard tetap menjadi pengatur permainan dengan peluang menyamai rekor 40 assist pemain Norwegia milik Morten Gamst Pedersen apabila menciptakan dua assist tambahan.

Di kubu Manchester City, Antoine Semenyo menjadi pemain yang diperkirakan masih harus menepi akibat cedera lutut.

Rayan Cherki berpeluang tampil sejak menit pertama setelah memberikan kontribusi penting dalam pertandingan menghadapi Napoli.

Perhatian juga tertuju kepada Erling Haaland yang belum mencetak gol dalam tiga pertandingan Premier League terakhir.

Jika kembali gagal membobol gawang Arsenal, penyerang Norwegia tersebut akan menyamai periode terpanjangnya tanpa gol selama empat pertandingan liga.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Arsenal vs Manchester City

Arsenal diperkirakan tetap mengandalkan organisasi pertahanan solid dengan dukungan kreativitas Martin Odegaard dan Eberechi Eze.

Manchester City kemungkinan memainkan Cherki bersama Jeremy Doku dan Iliman Ndiaye untuk memberikan suplai peluang kepada Haaland.

Prediksi susunan pemain Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.

Prediksi susunan pemain Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, O'Reilly; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Arsenal memiliki keuntungan dari performa kandang sempurna dan catatan pertemuan yang cukup positif menghadapi Manchester City.

The Gunners hanya dua kali kalah dalam sembilan pertemuan terakhir serta tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan kandang terakhir melawan The Citizens.

Meski efektivitas serangan masih menjadi persoalan, kelemahan pertahanan Manchester City membuka peluang besar bagi Arsenal untuk mengamankan kemenangan.

Kemenangan The Gunners, sekaligus memberikan pukulan tambahan terhadap ambisi juara pasukan Enzo Maresca.