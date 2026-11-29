JawaPos.com - Real Madrid menelan kekalahan 1-2 saat menjamu Alaves dalam lanjutan jornada ke-14 Liga Spanyol 2026/2027 di Santunan Bernabeu pada Minggu, dikutip dari ANTARA.

Kekalahan Los Blancos semakin pahit setelah Jude Bellingham menerima kartu merah pada menit-menit akhir pertandingan setelah diganjar kartu kuning kedua.

Madrid harus mengakui keunggulan Alaves melalui gol Toni Martinez pada menit ke-22 dan Angel Perez pada menit ke-61, sedangkan tuan rumah hanya mampu membalas lewat Kylian Mbappe pada menit ke-69.

Bellingham menjadi sorotan setelah diusir wasit pada menit ke-88. Gelandang asal Inggris itu menerima kartu kuning kedua akibat dianggap melakukan diving. Sebelumnya, ia sudah mendapat kartu kuning pada menit ke-74 karena melakukan protes kepada wasit.

Kekalahan ini membuat Madrid turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 33 poin.

Mereka digeser Atletico Madrid yang naik ke posisi kedua dengan 34 poin setelah mengalahkan Elche 3-2. Sementara itu, Alaves naik ke peringkat kedelapan dengan 19 poin, demikian laman resmi Laliga.

Madrid sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Vinicius Junior memperoleh peluang pada menit ke-9, tetapi tembakannya masih mampu diamankan kiper Alaves Antonio Sivera.

Sivera kembali menunjukkan ketangguhannya enam menit kemudian dengan menggagalkan peluang Kylian Mbappe dari dalam kotak penalti.

Alaves justru berhasil mencuri keunggulan pada menit ke-22. Gol tersebut berawal dari kesalahan Dean Huijsen saat mencoba mengirimkan backpass kepada Thibaut Courtois.

Toni Martinez berhasil memanfaatkan kesalahan tersebut dengan merebut bola, melewati Courtois, dan melepaskan tembakan ke arah gawang. Ibrahima Konate berusaha menghalau bola, tetapi si kulit bundar sudah melewati garis gawang. Alaves unggul 1-0.

Madrid berusaha menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Aurelien Tchouameni sempat melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-30, tetapi Sivera kembali mampu mengamankannya. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Madrid meningkatkan intensitas serangan. Mbappe kembali mendapatkan peluang pada menit ke-55, tetapi tembakannya belum mampu melewati penjagaan Sivera.

Alih-alih menyamakan kedudukan, Madrid justru kembali kebobolan pada menit ke-61. Angel Perez berhasil memanfaatkan umpan cungkil Mariano Diaz sebelum melewati Courtois dan menceploskan bola ke gawang kosong. Alaves pun unggul 2-0.

Madrid akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-69. Berawal dari kerja sama Yan Diomande dan Jude Bellingham, Mbappe mendapatkan ruang tembak di dalam kotak penalti.

Penyerang asal Prancis itu kemudian melepaskan tembakan keras ke sudut kiri gawang yang gagal dijangkau Sivera.

Gol tersebut membangkitkan harapan Madrid untuk menyelamatkan pertandingan. Namun, Sivera tampil luar biasa dengan menggagalkan sejumlah peluang tuan rumah.

Pada menit ke-82, kiper Alaves itu kembali menepis tembakan Mbappe. Semenit berselang, ia menggagalkan sundulan Carlos Espi.

Alaves bahkan nyaris menambah keunggulan melalui sundulan Espi lainnya pada menit ke-84 yang hanya membentur tiang gawang.

Situasi Madrid semakin sulit pada menit ke-88. Bellingham harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu kuning kedua akibat diving. Bermain dengan 10 orang membuat upaya Los Blancos untuk mengejar ketertinggalan semakin berat.