JawaPos.com — Tottenham Hotspur berpeluang melanjutkan tren positif saat menghadapi Sunderland pada pekan ke-12 Premier League 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (29/11/2026) pukul 21.05 WIB.

Spurs datang dengan modal empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan Sunderland berusaha keluar dari zona degradasi setelah memperlihatkan peningkatan signifikan dalam organisasi pertahanan mereka.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi berbeda di klasemen sementara Liga Inggris.

Tottenham Hotspur menempati peringkat ke-10, sementara Sunderland berada di posisi ke-18 dan hanya tertahan di zona degradasi karena kalah selisih gol.

Meski demikian, pertandingan diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi tim tamu.

Sunderland mulai menemukan keseimbangan permainan, terutama setelah mencatatkan tiga clean sheet dalam empat pertandingan terakhir Premier League.

Pelatih Sunderland, Regis Le Bris, tampaknya memilih memperkuat pertahanan sebelum membenahi produktivitas lini serang.

Pendekatan tersebut berpotensi menyulitkan Tottenham Hotspur yang mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas pemain depan.

Sunderland menunjukkan perkembangan positif dalam organisasi pertahanan meskipun masih kesulitan mengumpulkan kemenangan.

Tiga clean sheet dalam empat pertandingan terakhir menjadi bukti perubahan pendekatan taktik yang diterapkan Regis Le Bris.

Pada awal musim, Sunderland hanya mengumpulkan empat poin sebelum mengalami empat kekalahan beruntun.

Mereka kebobolan setidaknya dua gol ketika menghadapi Arsenal, Manchester City, Brighton & Hove Albion, dan Bournemouth.

Persoalan Sunderland semakin kompleks karena lini depan gagal mencetak gol dalam tiga dari empat kekalahan tersebut. Situasi itu membuat Le Bris harus mencari solusi untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Perubahan mulai terlihat ketika Sunderland berhasil menjaga gawang tetap bersih menghadapi Leeds United. Hasil tersebut menjadi awal dari rangkaian penampilan defensif yang lebih menjanjikan.

Kemenangan 1-0 atas Chelsea pada awal November menjadi bukti kemampuan Sunderland menghadapi tim dengan kualitas individu lebih baik.

Dalam pertandingan tersebut, Sunderland memanfaatkan serangan balik untuk menghukum lawan yang terlalu agresif menyerang.

Strategi serupa kemungkinan kembali diterapkan ketika Tottenham Hotspur bertandang ke Stadium of Light. Sunderland diperkirakan membiarkan lawan menguasai bola sebelum mencari peluang melalui transisi cepat.

Tottenham Hotspur datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir Premier League.

Pasukan Roberto De Zerbi juga mencatatkan tiga clean sheet sepanjang periode tersebut, memperlihatkan peningkatan keseimbangan permainan.

Performa positif itu membuka peluang Tottenham Hotspur mendekati persaingan papan atas klasemen. Spurs kini hanya terpaut tiga poin dari Bournemouth yang menghuni peringkat kelima.

Kemenangan atas Sunderland berpotensi memperbaiki posisi Tottenham Hotspur secara signifikan.

Namun, peluang menembus lima besar juga bergantung pada hasil pertandingan Bournemouth, Brentford, Leeds United, Chelsea, dan Everton.

Keuntungan lain bagi Tottenham Hotspur adalah waktu persiapan yang relatif panjang karena tidak memiliki agenda kompetisi Eropa.

De Zerbi mempunyai kesempatan memaksimalkan latihan sekaligus menyusun pendekatan untuk menghadapi pertahanan rapat Sunderland.

Meski demikian, produktivitas gol masih menjadi perhatian serius bagi tim London Utara tersebut. Tottenham Hotspur tercatat sebagai salah satu tim dengan jumlah gol paling sedikit di antara penghuni sepuluh besar.

Kondisi tersebut membuat efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu dalam pertandingan nanti.

Spurs harus menghindari kesalahan ketika membangun serangan karena Sunderland memiliki kemampuan menghukum lawan melalui serangan balik.

Sunderland menghadapi persoalan serius menjelang pertandingan karena sejumlah pemain penting dipastikan absen.

Kevin Danso tidak memenuhi syarat menghadapi klub induknya, sementara Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Granit Xhaka, dan Brian Brobbey mengalami cedera.

Absennya Brobbey menjadi kerugian besar karena penyerang tersebut merupakan salah satu pencetak gol terbanyak Sunderland.

Situasi ini membuat Enzo Le Fee, yang telah mengoleksi tiga gol, diharapkan mengambil tanggung jawab lebih besar.

Sunderland juga masih menunggu perkembangan kondisi Dayann Methalie dan Omar Alderete. Keduanya membutuhkan pemeriksaan terakhir sebelum keputusan mengenai kemungkinan tampil ditentukan.

Tottenham Hotspur tidak sepenuhnya terbebas dari persoalan kebugaran pemain menjelang kunjungan ke Stadium of Light.

Xavi Simons dan Wilson Odobert masih mengalami cedera lutut, sedangkan Mathys Tel, Mykhailo Mudryk, serta Savio juga belum tersedia.

Tosin Adarabioyo masih harus menjalani pemeriksaan kebugaran, tetapi Sandro Tonali dikabarkan telah pulih dari sakit. Kembalinya Tonali berpotensi memberikan stabilitas tambahan di lini tengah Tottenham Hotspur.

Perhatian juga tertuju kepada Luca Jamie Williams-Barnett setelah penampilan impresifnya menghadapi Ipswich Town.

Pemain muda tersebut mencetak satu gol dan memberikan assist untuk gol Dominic Solanke pada debutnya sebagai starter.

Mohammed Kudus menjadi pemain lain yang berpotensi menentukan jalannya pertandingan melalui kreativitas dan kemampuan mencetak gol.

Kombinasinya bersama James Maddison dan Solanke diharapkan mampu membongkar pertahanan disiplin Sunderland.

Sunderland diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Robin Roefs sebagai penjaga gawang utama. Thomas Meunier, Luke O'Nien, Nordi Mukiele, dan Reinildo diproyeksikan mengisi empat posisi pertahanan.

Di lini tengah, Noah Sadiki dan Ahoka berpeluang menjadi penyeimbang permainan sekaligus membantu memutus serangan Tottenham Hotspur.

Trai Hume, Enzo Le Fee, dan Chemsdine Talbi diperkirakan mendukung Wilson Isidor sebagai ujung tombak.

Tottenham Hotspur juga berpotensi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Antonin Kinsky mengawal gawang.

Pedro Porro, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, dan Destiny Udogie diprediksi menjadi pilihan utama di sektor pertahanan.

Sandro Tonali dan Fernandes diproyeksikan menjaga keseimbangan lini tengah, sementara Kudus, Maddison, serta Williams-Barnett mendukung Solanke.

Kombinasi tersebut memberikan Tottenham Hotspur variasi serangan melalui kedua sayap maupun pergerakan antarlini.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena Sunderland semakin disiplin ketika bertahan dan Tottenham Hotspur sedang menikmati momentum kemenangan.

Absennya Brobbey juga membuat tuan rumah berpotensi kesulitan memaksimalkan peluang ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

Tottenham Hotspur lebih diunggulkan berkat kualitas individu, momentum positif, dan persiapan yang lebih matang.

Namun, kemenangan kemungkinan ditentukan oleh satu momen krusial karena Sunderland telah membuktikan kemampuannya menjaga pertahanan tetap solid.